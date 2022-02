Παγκόσμια καταδίκη για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Τελευταία ενημέρωση 12:11

Την «αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία» καταδικάζουν με κοινή ανάρτησή τους στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισέλ.

«Καταδικάζουμε σθεναρά την αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε αυτές τις σκοτεινές ώρες, οι σκέψεις μας είναι στην Ουκρανία και στις αθώες γυναίκες, άνδρες και παιδιά καθώς αντιμετωπίζουν αυτήν την απρόκλητη επίθεση και φοβούνται για τη ζωή τους. Το Κρεμλίνο θα λογοδοτήσει», ανέφεραν.

The EU stands with Ukraine.

The EU leaders will discuss and swiftly adopt further restrictive measures against Russia.

It must withdraw its military and fully respect Ukraine's territorial integrity.

We condemn Russia’s unprecedented military aggression against Ukraine.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς συνομίλησε με τον Ουκρανό πρόεδρο και τον διαβεβαίωσε για την αλληλεγγύη της Γερμανίας, ανέφερε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης στο Twitter. «Η Γερμανία καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την αδίστακτη ενέργεια του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν», επεσήμανε ο Σολτς. Πρόκειται για μια «φοβερή ημέρα για την Ουκρανία» και μια «ζοφερή» ημέρα για όλη την Ευρώπη, πρόσθεσε ο Γερμανός καγκελάριος, η χώρα του οποίου έχει την εναλλασσόμενη προεδρία της G7.

Από την πλευρά της η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ επεσήμανε ότι η διεθνής κοινότητα δεν θα ξεχάσει αυτή την «ημέρα της ντροπής» και σημείωσε ότι η Γερμανία θα απαντήσει σε συνεργασία με τους εταίρους της.

Η Μπέρμποκ πρόσθεσε ότι έχει συγκαλέσει συνεδρίαση της ομάδας αντιμετώπισης κρίσεων της γερμανικής κυβέρνησης για τις 8:30 τοπική ώρα, ενώ δεσμεύθηκε ότι θα υπάρξει μια «αντίδραση» σε αυτή «την παραβίαση των βασικών κανόνων της διεθνούς τάξης».

Η Γαλλία βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε σε συνεργασία με τους εταίρους και τους συμμάχους της να επιτύχει την παύση των εχθροπραξιών, ανέφερε σήμερα σε ηλεκτρονικό μήνυμά του ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μακρόν είχε σήμερα το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι ο οποίος, όπως ανέφεραν πηγές του γαλλικού προεδρικού μεγάρου, ζήτησε την ευρωπαϊκή συνδρομή. Ο Μακρόν συνεκάλεσε εξάλλου σήμερα το πρωί το συμβούλιο άμυνας και ασφάλειας της Γαλλίας, ενώ το απόγευμα, λίγο πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7).

«Η Γαλλία καταδικάζει έντονα την απόφαση της Ρωσίας να κηρύξει πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε και ζήτησε από τη Μόσχα «να τερματίσει αμέσως τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις». «Η Γαλλία στέκεται αλληλέγγυα προς την Ουκρανία. Βρίσκεται στο πλευρό των Ουκρανών και ενεργεί μαζί με τους συμμάχους και τους εταίρους της για να σταματήσει ο πόλεμος», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα προεδρεύσει σήμερα το πρωί μιας συνεδρίασης τους συμβουλίου διαχείρισης κρίσεων (COBRA) προκειμένου να αποφασιστεί «η απάντηση» στις «φρικτές επιθέσεις» της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον καταδίκασε τις «φρικιαστικές εξελίξεις στην Ουκρανία», εκτιμώντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «επέλεξε τον δρόμο της αιματοχυσίας και της καταστροφής εξαπολύοντας αυτή την απρόκλητη επίθεση». «Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί μας θα αντιδράσουν με αποφασιστικό τρόπο», πρόσθεσε μέσω Twitter, διευκρινίζοντας ότι συνομίλησε νωρίτερα σήμερα με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.

President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.

The UK and our allies will respond decisively.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022