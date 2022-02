Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08:04

Ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους σε πολλές ουκρανικές πόλεις και αποβίβασαν στρατεύματα στη νότια ακτή της χώρας την αυγή, ανέφεραν αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης, αφού ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενέκρινε μια, όπως την αποκάλεσε, ειδική στρατιωτική επιχείρηση στα ανατολικά. Για «εισβολή ευρείας κλίμακας» έκανε λόγο ο Ουκρανός ΥΠΕΞ.

Λίγο μετά τις δηλώσεις του Πούτιν στη ρωσική κρατική τηλεόραση, οι πολίτες στο Κίεβο άρχισαν να ακούνε εκρήξεις, ενώ πολλοί κρότοι από πυροβολισμούς ακούγονταν κοντά στο κεντρικό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Αποφάσισα να διεξαχθεί στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Ρώσος Πρόεδρος στις 05:00 (ώρα Ελλάδας). Ο Πούτιν είπε ότι η χώρα του δεν μπορούσε να ανεχθεί αυτές που αποκάλεσε απειλές από την Ουκρανία και προειδοποίησε εναντίον οποιασδήποτε ξένης ανάμιξης στην οποία η Μόσχα θα ανταποδώσει αμέσως.

Στην τηλεοπτική του ομιλία, λίγο πριν την επίθεση, ο Πούτιν ζήτησε από τους Ουκρανούς στρατιώτες να αφήσουν κάτω τα όπλα τους και να επιστρέψουν στο σπίτι. Είπε ότι η Ρωσία σεν σχεδιάζει να «καταλάβει» τη γείτονα χώρα, αλλά ότι πρέπει «να αμυνθεί απέναντι σε αυτούς που κρατούν την Ουκρανία όμηρο», κατηγορώντας τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ότι ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή της Ρωσίας, διευρύνοντας τη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν πρόσθεσε πως την ευθύνη για την όποια αιματοχυσία ακολουθήσει θα την έχει το «ουκρανικό καθεστώς».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε πως οι προσευχές του είναι με τον ουκρανικό λαό «καθώς υφίσταται μια απρόκλητη και αδικαιολόγητη επίθεση από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις».

«Ο Πούτιν ξεκίνησε μόλις εισβολή ευρείας κλίμακας στην Ουκρανία», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα. «Ειρηνικές πόλεις της Ουκρανίας δέχονται επίθεση. Πρόκειται για επιθετικό πόλεμο. Η Ουκρανία θα αμυνθεί και θα νικήσει. Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να σταματήσει τον [πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ] Πούτιν. Τώρα είναι ώρα για δράση», ανέφερε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.

