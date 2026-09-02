Αθήνα μετά τον Αύγουστο: Τα εκατομμύρια μετακινήσεων πίσω από την επιστροφή της κίνησης

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Τα στοιχεία του LIS αποτυπώνουν τον όγκο της κινητικότητας σε τέσσερις κομβικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας και εξηγούν γιατί η επάνοδος στην καθημερινότητα γίνεται άμεσα αισθητή στους δρόμους.

Η εικόνα της Αθήνας τον Αύγουστο αποτελεί σχεδόν εξαίρεση στον τρόπο λειτουργίας της πρωτεύουσας. Η μείωση των καθημερινών μετακινήσεων αδειάζει τους βασικούς οδικούς άξονες, περιορίζει τις καθυστερήσεις και αλλάζει αισθητά τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Η εικόνα αυτή αντιστρέφεται με την ολοκλήρωση της θερινής περιόδου. Η επιστροφή των εργαζομένων, η έναρξη της σχολικής χρονιάς και η πλήρης επαναλειτουργία επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων αυξάνουν ταυτόχρονα τις ανάγκες μετακίνησης.

Το αποτέλεσμα είναι η επανεμφάνιση αυξημένων κυκλοφοριακών φορτίων στους κεντρικούς άξονες της Αθήνας. Τα διαθέσιμα δεδομένα δίνουν μια σαφή εικόνα της κλίμακας.

Πάνω από 1 εκατ. άνθρωποι σε βασικούς άξονες μέσα σε 14 ημέρες

Σύμφωνα με στοιχεία του LIS (Location Intelligence Study), τα οποία αφορούν διάστημα 14 ημερών, από τη Λεωφόρο Κηφισίας περνούν περίπου 1.064.700 μοναδικοί άνθρωποι. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος καταγράφονται περίπου 810.000, στην Πανεπιστημίου περίπου 1,27 εκατομμύρια και στη Βασιλίσσης Σοφίας περίπου 1,24 εκατομμύρια μοναδικοί άνθρωποι.

Οι συγκεκριμένοι άξονες βρίσκονται στον πυρήνα της καθημερινής κινητικότητας της πρωτεύουσας, εξυπηρετώντας μετακινήσεις προς χώρους εργασίας, εμπορικές περιοχές, υπηρεσίες και σημεία αναψυχής.

Ακόμη μεγαλύτερα είναι τα μεγέθη σε επίπεδο διελεύσεων οχημάτων. Για το ίδιο διάστημα των 14 ημερών, τα δεδομένα του LIS καταγράφουν περίπου 61,6 εκατομμύρια διελεύσεις στην Κηφισίας, 51,8 εκατομμύρια στην Ποσειδώνος, 3,3 εκατομμύρια στην Πανεπιστημίου και περίπου 23,5 εκατομμύρια στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τον όγκο μετακινήσεων που καλείται να εξυπηρετήσει καθημερινά το οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας και εξηγούν τη σημαντική διαφοροποίηση που παρατηρείται μετά το τέλος της περιόδου των θερινών διακοπών.

Η απογευματινή αιχμή αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά

Η κυκλοφοριακή επιβάρυνση δεν συνδέεται αποκλειστικά με την πρωινή μετάβαση προς την εργασία. Μετά το τέλος του εργασιακού ωραρίου δημιουργείται ένα διαφορετικό πλέγμα μετακινήσεων, καθώς η επιστροφή προς την κατοικία συμπίπτει με εμπορικές, εκπαιδευτικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Ψώνια, γυμναστήρια, φροντιστήρια, επαγγελματικά ή προσωπικά ραντεβού και εστίαση διατηρούν σημαντικό μέρος της πόλης σε κίνηση και τις απογευματινές ώρες.

Κατά συνέπεια, η κυκλοφοριακή επιβάρυνση εκτείνεται σε μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, αντανακλώντας όχι μόνο τις ανάγκες μετακίνησης των εργαζομένων αλλά συνολικά την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της Αθήνας.

Η επιστροφή στην κανονικότητα αυξάνει ξανά τις μετακινήσεις

Η μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου αποτελεί ουσιαστικά αντανάκλαση της επανεκκίνησης της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, η προσωρινή μείωση του πληθυσμού και των καθημερινών δραστηριοτήτων περιορίζει σημαντικά τις ανάγκες μετακίνησης. Με την επιστροφή των κατοίκων, την πλήρη λειτουργία των επιχειρήσεων και την επανέναρξη σχολείων και δραστηριοτήτων, οι μετακινήσεις αυξάνονται ξανά.

Η επιστροφή της κίνησης, επομένως, δεν αποτελεί απλώς ένα γνώριμο χαρακτηριστικό του Σεπτεμβρίου. Αποτυπώνει την επαναφορά μιας μητρόπολης σε πλήρη λειτουργία – και τον τεράστιο όγκο μετακινήσεων που αυτή συνεπάγεται.

Πηγή στοιχείων: Δεδομένα κινητικότητας που παραχωρήθηκαν από την Politis Group και προέρχονται από ανεξάρτητους παρόχους ανάλυσης κυκλοφορίας και μετακινήσεων στο πλαίσιο της μέτρησης της αποτελεσματικότητας υπαίθριων διαφημιστικών καμπανιών.