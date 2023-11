Το μεγαλύτερο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης επιστρέφει 24 Ιανουαρίου στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου

Hellenic Association for Energy Economics - www.haee.gr Can’t view this newsletter? View it online HAEE Newsletter Για 7η συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) και το insider.gr, συνδιοργανώνουν το μεγαλύτερο Συνέδριο για την Ηλεκτροκίνηση, την Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2024.

Σε συνέχεια της περσινής επιτυχημένης του έκβασης, το Συνέδριο επιστρέφει και πάλι στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, ένα μοναδικό χώρο που αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την εξέλιξη της αυτοκίνησης από το χθες στο σήμερα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά και αναδεικνύοντας το άμεσο και προσεχές μέλλον μιας νέας καθημερινότητας με πρωταγωνιστή την ηλεκτροκίνηση, το Συνέδριο θα εστιάσει σε τέσσερις θεματικούς άξονες: Infrastructure Talks, Transport Talks, Innovation Talks & Safety Talks.

Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται ταχύτατα στη χώρα μας, δημιουργώντας νέες ανάγκες και προκλήσεις. Οι πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών και των plug-in υβριδικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα ξεπέρασε για πρώτη φορά την πώληση πετρελαιοκίνητων στο δρόμο προς το 2035, όπου και θα απαγορευθούν πλήρως οι πωλήσεις συμβατικών αυτοκινήτων.

Η πρόσφατη μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 6% για την δημόσια φόρτιση, το Κινούμαι Ηλεκτρικά 2, τα φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις και η απαίτηση από την 1η Ιανουαρίου 2024 το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται ανά εταιρεία σωρευτικά να είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή plug-in υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα, θα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Συνέδριο, ώστε να αναδειχθούν όλες οι σημαντικές πτυχές του τομέα.

Όπως κάθε χρονιά, το Συνέδριο θα τιμήσουν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των φορέων της Κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των υποδομών φόρτισης, εταιρείες logistics, οργανισμοί δημοσίων συγκοινωνιών, πανεπιστημιακοί φορείς και ερευνητικά ιδρύματα.​

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα με φυσική παρουσία ομιλητών & συμμετεχόντων.

👉Δείτε εδώ το ειδικό αφιέρωμα για την ηλεκτροκίνηση που επιμελήθηκε η επιστημονική ομάδα της ΗΑΕΕ στο πλαίσιο του 6ου Συνεδρίου Ηλεκτροκίνησης 2023.

👉Για να δείτε τις εργασίες του περσινού 6ου Συνεδρίου Ηλεκτροκίνησης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας εδώ.