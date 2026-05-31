Περέιρα (ΕΚΤ): Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να δράσει για τον πληθωρισμό νωρίτερα παρά αργότερα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να δράσει για τον πληθωρισμό νωρίτερα παρά αργότερα, δήλωσε το Σάββατο στο πορτογαλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Antena 1 το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Άλβαρο Σάντος Περέιρα.

«Η ανησυχία μας αυτή τη στιγμή είναι ο πληθωρισμός· πρέπει να εξετάζουμε τα δεδομένα πολύ προσεκτικά. Ωστόσο, πιστεύω επίσης, λαμβάνοντας υπόψη όσα συνέβησαν στο παρελθόν, ότι πρέπει να δράσουμε νωρίτερα παρά αργότερα, ώστε να αποφύγουμε έναν μεγαλύτερο δευτερογενή αντίκτυπο», δήλωσε ο Περέιρα, ο οποίος είναι επίσης διοικητής της Bank of Portugal.

«Όταν διαμορφώνεται ένας φαύλος κύκλος πληθωρισμού, προτιμώ να παρεμβαίνουμε άμεσα και αποφασιστικά», τονίζει ο Πορτογάλος κεντρικός τραπεζίτης.

Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι θα υποστήριζε μια αύξηση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον επόμενο μήνα, απάντησε:

«Θα έχουμε νέες εκτιμήσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και νέα στοιχεία από διάφορες χώρες. Θα εξετάσουμε τι συμβαίνει με τις τιμές και στη συνέχεια θα λάβουμε μια απόφαση».