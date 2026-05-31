ΗΠΑ: Μετεωρίτης διαλύθηκε κατά την είσοδο του στην ατμόσφαιρα

Eκκωφαντικές εκρήξεις αναστάτωσαν τους κατοίκους της βορειοανατολικής ακτής.

Ένας μετεωρίτης διαλύθηκε χθες Σάββατο κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα, πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των ΗΠΑ, και οι εκκωφαντικές εκρήξεις αναστάτωσαν πολλούς κατοίκους, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA).

Ο μετεωρίτης διαλύθηκε πάνω από τα σύνορα μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χάμσαϊρ στις 14:06 (τοπική ώρα, 21:06 στην Ελλάδα), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Τζένιφερ Ντόρεν, εκπρόσωπος Τύπου της NASA.

Footage from Stoneham, Massachusetts appears to capture the massive boom heard across the state around 2:11 PM this afternoon



A meteor/fireball entering Earth's atmosphere and generating a powerful sonic boom



Many residents reported hearing explosive booms, while others claimed… pic.twitter.com/LXq0n18MZp — Surajit (@surajit_ghosh2) May 30, 2026

«Αυτή η πύρινη σφαίρα δεν συνδέεται με βροχή μετεωριτών, ήταν ένα φυσικό αντικείμενο και όχι επανείσοδος διαστημικών σκουπιδιών ή κάποιου δορυφόρου», δήλωσε η Ντόρεν.

Ο μετεωρίτης είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 120.000 χλμ/ώρα και διαλύθηκε σε απόσταση περίπου 64 χιλιομέτρων από το έδαφος.

«Η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως ισοδυναμεί με 300 τόνους ΤΝΤ, κάτι που εξηγεί τις εκκωφαντικές εκρήξεις», διευκρίνισε η εκπρόσωπος της NASA.

Σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί χρήστες ανέφεραν ότι οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές που σείστηκαν τα σπίτια τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ