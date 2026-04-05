Euronext Athens: Η ιστορική επιστροφή και το νέο στοίχημα

Τα οφέλη της αναβάθμισης σε Κατάσταση Ανεπτυγμένης Αγοράς, αλλά και οι επιφυλάξεις.

Η ανακοίνωση της MSCI για αναβάθμιση της Ελλάδας σε Κατάσταση Ανεπτυγμένης Αγοράς σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο.

Η επαναταξινόμηση της σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς συνιστά μια ιστορική επιστροφή, μετά από περισσότερο από μία δεκαετία παρουσίας στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών, έπειτα από την υποβάθμιση του 2013.

Η Ελλάδα επανέρχεται στον πυρήνα των ανεπτυγμένων οικονομιών, όχι μόνο σε επίπεδο κρατικών ομολόγων, αλλά και σε επίπεδο κεφαλαιαγοράς. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας, προσελκύει επενδυτικά κεφάλαια, διευρύνει τη βάση των διεθνών επενδυτών και δημιουργεί νέες προοπτικές χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Το επόμενο διάστημα το στοίχημα για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο νέο περιβάλλον των «ώριμων» αγορών.

Η επιτυχία, σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές, μακροπρόθεσμα δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τις ροές των passive funds, αλλά από την ικανότητα των εισηγμένων εταιρειών να προσελκύσουν ενεργητικό, σταθερό και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η αναβάθμιση από τον οίκο MSCI είναι πιο σημαντική, καθώς οι δείκτες του αποτελούν το ισχυρότερο σημείο αναφοράς για τα θεσμικά κεφάλαια παγκοσμίως.

Οι δείκτες της MSCI παρακολουθούνται από κεφάλαια ύψους περίπου 18,3 τρισ. δολαρίων, ενώ η ένταξη σε δείκτες ανεπτυγμένων αγορών θεωρείται συνήθως θετική εξέλιξη μακροπρόθεσμα, ιδίως για τις ισχυρότερες και πιο εμπορεύσιμες μετοχές.

Παράγοντες της αγοράς εξηγώντας την απόφαση του MSCI, τόνιζαν ότι τη στιγμή που το Χ.Α περνά στον όμιλο της Euronext, δεν μπορεί η Ελλάδα ,που είναι στον κεντρικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκτός των άλλων αποτελεί ενιαίο οικονομικό χώρο, να έχει διαφορετικό καθεστώς από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Με την ενσωμάτωση του χρηματιστηρίου Αθηνών στο οικοσύστημα Euronext, μία από τις κορυφαίες υποδομές της αγοράς στην Ευρώπη, μέσω του Ενιαίου Βιβλίου Εντολών Euronext, η Αθήνα θα συνδεθεί με ένα βαθύ, πανευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο ρευστότητας, προσφέροντας βελτιωμένη διαμόρφωση τιμών, spreads και ποιότητα εκτέλεσης, ενώ η μετάβαση σε ένα ενιαίο πλαίσιο εκκαθάρισης/διακανονισμού θα βελτιστοποιήσει τις μετασυναλλακτικές λειτουργίες και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της αγοράς.

Το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν το μόνο χρηματιστήριο της Ευρωζώνης που ήταν υποβαθμισμένο από το 2013.

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013, υποβαθμίστηκε από τον σημαντικότερο δείκτη αξιολόγησης παγκοσμίως, τον MSCI, με ενεργητικό 12 τρισ. δολάρια, τον οποίο παρακολουθούν οι μεγαλύτεροι διεθνείς οίκοι. Ανάλογη υποβάθμιση δεν έχει υπάρξει για κανένα άλλο χρηματιστήριο ανεπτυγμένων αγορών.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο FTSE Russell ανακοίνωσε την αναταξινόμηση της Ελλάδας στις Ανεπτυγμένες Αγορές, με ισχύ από 21 Σεπτεμβρίου 2026 (βάρος στον Δείκτη FTSE Developed All Cap στο 0,074%).

Τον Ιούλιο του 2025, ο S&P Dow Jones πρότεινε επίσης την αναβάθμιση, η οποία θα εφαρμοστεί στην αναδιάρθρωση του Σεπτεμβρίου 2026 (εκτιμώμενο βάρος στον Δείκτη S&P DJ Developed στο 0,09%). Τέλος, ο STOXX είναι επίσης πιθανό να ακολουθήσει το παράδειγμά του (δηλαδή, με αναβάθμιση τον Απρίλιο του 2026, με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026).

Η ελληνική αγορά μετοχών έχει επίσης υπεραποδώσει έναντι πολλών ανεπτυγμένων αγορών: ο βασικός δείκτης έχει ενισχυθεί περίπου κατά 320% από τα χαμηλά της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020, υπερδιπλάσια άνοδος σε σχέση με τον δείκτη ανεπτυγμένων αγορών της MSCI.

Παρά το γεγονός ότι η στάθμιση της Ελλάδας στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών θα είναι μικρότερη συγκριτικά με εκείνη στις αναδυόμενες, η διεύρυνση της επενδυτικής βάσης αναμένεται να στηρίξει σταδιακές εισροές κεφαλαίων μεσοπρόθεσμα.

Τα οφέλη

Η αναβάθμιση αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών επενδυτών που θα μπορούν πλέον να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων που παρακολουθούν τους παγκόσμιους δείκτες Ανεπτυγμένων Αγορών. Είναι μια εξέλιξη που δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και χρηματοδότησης για τις εισηγμένες εταιρείες.

Το 70% των funds ακολουθούν τους δείκτες MSCI, είναι ο σημαντικότερος οίκος, τον οποίο ακολουθούν τα περισσότερα κεφάλαια και αυτό το γεγονός αναδεικνύει και τη μεγάλη σημασία της αναβάθμισης από τον οίκο MSCI.

Σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αθηνών η μετάβαση από τις αναδυόμενες αγορές σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς θα έχει τα εξής οφέλη:

- Πρόσβαση σε Παγκόσμιο Κεφάλαιο: Απελευθερώνει τρισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση κεφάλαια από παγκόσμια ταμεία που έχουν εντολή να επενδύουν αποκλειστικά σε Ανεπτυγμένες Αγορές.

-Επέκταση της Βάσης Επενδυτών: Διευρύνει το μείγμα μετόχων προσελκύοντας υψηλής ποιότητας, μακροπρόθεσμους θεσμικούς «ισχυρούς παίκτες».

- Επιβεβαίωση Δομικών Μεταρρυθμίσεων: Λειτουργεί ως οριστική «έγκριση» για τον δεκαετή εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και αγοράς.

-Αύξηση Παθητικών Ροών: Ενεργοποιεί υποχρεωτικές αγορές από τεράστια ETFs που ακολουθούν δείκτες FTSE , MSCI και S&P των Ανεπτυγμένων Αγορών.

-Αυξημένη Εταιρική Ορατότητα: Ενισχύει την παγκόσμια κάλυψη από αναλυτές και φέρνει τις εισηγμένες ελληνικές εταιρείες στο ραντάρ διεθνών διαχειριστών χαρτοφυλακίων. Παρόλο που η τεχνική αναπροσαρμογή θα πραγματοποιηθεί το 2026, η αγορά έχει ήδη εισέλθει σε μια φάση 'προ-ενσωμάτωσης', η οποία χαρακτηρίζεται από θεσμική αναθεώρηση της αξίας των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων.

-Βελτιωμένη Ποιότητα Ροής: Μετατοπίζει τη δραστηριότητα της αγοράς από κερδοσκοπικό, υψηλής μεταβλητότητας trading προς σταθερή, θεσμική τοποθέτηση.

- Συντονισμός με το Investment Grade: Εδραίωση της διπλής θέσης της Ελλάδας ως ανεπτυγμένης δικαιοδοσίας τόσο για την κρατική ομολογιακή αγορά όσο και για τις αγορές μετοχών.

-Υψηλότερα Πρότυπα Διαφάνειας: Επιβάλλει βελτιωμένα πρωτόκολλα ESG και διαφάνειας, ευθυγραμμίζοντας τις εταιρείες του ΧΑ με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές.

Οι επιφυλακτικοί

Κατά την μετάταξη στον MSCI World Index η στάθμιση της Ελλάδας αναμένεται να υποχωρήσει από 0,57% στις αναδυόμενες σε μόλις 0,06% στις ανεπτυγμένες, γεγονός που θα προκαλέσει εκροές από εξειδικευμένα funds αναδυόμενων αγορών. Η JP Morgan εκφράζει δυσαρέσκεια για την προαγωγή της Ελλάδας στις αναπτυγμένες αγορές από την MSCI, η οποία αναβλήθηκε για τον Μάιο του 2027.

Η JP Morgan εκτιμά ότι η αναβάθμιση θα μειώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά, όπως συνέβη και το 2001.

Η Ελλάδα θα αντιπροσωπεύει το 0,28% του δείκτη MSCI Europe, μικρότερο ποσοστό από την Πορτογαλία (0,34%), την Αυστρία (0,50%) και την Ιρλανδία (0,366%).

Ο οίκος υποστηρίζει πως οι τέσσερις συστημικές τράπεζες -Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank- είναι οι μόνες που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον MSCI Europe, με εισροές 108 εκατ. δολαρίων.

Οι άλλες μετοχές ο ΟΤΕ, η ΔΕΝ, ο ΟΠΑΠ και η Jumbo) δεν πληρούν τα κριτήρια μεταφοράς στον MSCI Europe, με εκροές 712 εκατ. δολαρίων, αφήνοντας καθαρές εκροές 604 εκατ. δολαρίων.

Η Morgan Stanley, το προηγούμενο διάστημα ήταν αρνητική στην προοπτική αναβάθμισης , τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Καλύτερα πρώτος στο χωρίο, παρά τελευταίος στην πόλη».

Σύμφωνα με την τελευταία της ανάλυση η Morgan Stanley επισημαίνει ότι το καθαρό αποτέλεσμα των παθητικών ροών είναι περιορισμένο, περίπου 300 εκατ. δολάρια. Αυτό το ποσό δεν μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανισορροπίες από μόνο του.

Όμως η αναβάθμιση συνεπάγεται μαζική ανακατανομή κεφαλαίων, καθώς εκτιμά ότι οι εκροές από τα EM passive funds θα ξεπεράσουν τα 2 δισ. δολάρια, ενώ οι εισροές από τα DM passive funds θα είναι ελαφρώς υψηλότερες, οδηγώντας στο τελικό καθαρό θετικό αποτέλεσμα.

Η Morgan Stanley εξηγεί ότι τα Emerging Market Funds είναι ήδη δυνατά τοποθετημένα στην Ελλάδα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εκροών. Αντίθετα, τα Developed Markets long-only funds έχουν πολύ χαμηλή έκθεση -- μόλις 12% αυτών επενδύει ήδη σε ελληνικές μετοχές. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει σημαντικό περιθώριο εισροών, αν και δεν θα εκδηλωθούν αμέσως.

Η Axia-Alpha Finance , βραχυπρόθεσμα, δεν αποκλείεται να υπάρξει αυξημένη μεταβλητότητα, λόγω πιθανών εκροών από κεφάλαια που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές.

Ωστόσο, αυτές αναμένεται να αντισταθμιστούν σταδιακά από εισροές από στρατηγικές που εστιάζουν σε ανεπτυγμένες αγορές, παρά τη σχετικά μικρή στάθμιση της Ελλάδας στους σχετικούς δείκτες, σημειώνει η Axia-Alpha Finance.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ