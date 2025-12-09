Ευρωαγορές: Αισιοδοξία στην εβδομάδα της Fed

Οι χρηματαγορές δίνουν επί του παρόντος μια πιθανότητα 87% για νέα περικοπή κατά 25% από Fed. Έπεται η SNB. Στις 18/12 αποφασίζουν ΒοΕ, ΕΚΤ, Norges Bank και Riksbank.

Κέρδη καταγράφονται στις ευρωαγορές την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές παγκοσμίως αναμένουν την απόφαση της νομισματικής πολιτικής της Fed των ΗΠΑ, όπου αναμένεται ευρέως μία νέα μείωση επιτοκίων στην τελευταία συνεδρίαση του 2025 (9-10/12). Οι χρηματαγορές δίνουν επί του παρόντος μια πιθανότητα 87% για νέα περικοπή κατά 25%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Η κίνηση αυτή θα αποτελέσει καταλύτη για τις κεντρικές τράπεζες στην Ευρώπη, με την Swiss National Bank (SNB - Ελβετική Εθνική Τράπεζα) να πρόκειται να παρουσιάσει τη δική της ανακοίνωση για το κόστος δανεισμού την Πέμπτη. Η Τράπεζα της Αγγλίας (ΒοΕ) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα ακολουθήσουν στις 18 Δεκεμβρίου, όπως επίσης η Norges Bank της Νορβηγίας και η Riksbank της Σουηδίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,18% στις 579,37 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 κερδίζει 0,35% στις 5.743 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη προσθέτει 0,40% στις 24.142 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,11% στις 8.117 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί 0,01% στις 9.642 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σκαρφαλώνει 0,70% στις 43.738 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 φτάνει τις 16.770 μονάδες, με κέρδη 0,21%.

Οι επενδυτές αφομοιώνουν επίσης την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιτρέψει στην Nvidia να στείλει τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 σε «εγκεκριμένους πελάτες» στην Κίνα - εάν οι ΗΠΑ λάβουν μερίδιο 25% των εσόδων. Στα επιχειρηματικά νέα, η Deutsche Bank υποβάθμισε την Volvo από αξιολόγηση «buy» σε «hold», αναθεωρώντας καθοδικά την τιμή-στόχο για την μετοχή της, η οποία υποχωρεί 1,3%.

«Η σημαντική συρρίκνωση της αγοράς των ΗΠΑ φέτος έχει δοκιμάσει για άλλη μια φορά την ανθεκτικότητα των κατασκευαστών», ανέφεραν σε σημείωμα οι στρατηγικοί αναλυτές της γερμανικής επενδυτικής τράπεζας. «Δεδομένων των αποκλινουσών προβλέψεων της αγοράς για το επόμενο έτος, αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αποτελούν ένα κρίσιμο πεδίο ανταγωνιστικής μάχης» πρόσθεσαν.

Στο πεδίο των μάκρο, το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας ανήλθε σε 16,9 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, από 15,3 δισ. ευρώ που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, ενώ οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 131,3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 4,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,2% σε μηνιαία βάση, στα 114,5 δισ. ευρώ, ενώ σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,8%.

Παράλληλα, τον Οκτώβριο, οι εξαγωγές της Γερμανίας προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ, προσαρμοσμένες κατά ημερολογιακό και εποχιακό τρόπο, ανήλθαν σε 76,3 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από αυτές τις χώρες ανήλθαν σε 61,1 δισ. ευρώ. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές προς χώρες εκτός ΕΕ ανήλθαν σε 55,1 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές από αυτές τις χώρες σε 53,4 δισ. ευρώ.

Ελεγχόμενη πτώση στην Ασία

Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι αγορές στην περιοχή της Ασίας, με τους επενδυτές να κρατούν στάση αναμονής ενόψει της απόφασης της Fed. Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας κατέγραψε άνοδο 0,14%, στις 50.655,1 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος Topix έμεινε αμετάβλητος, στις 3.384,92 μονάδες. Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε 0,27% στις 4.143,55 μονάδες, ενώ ο μικρότερης κεφαλαιοποίησης δείκτης Kosdaq κέρδισε 0,38%, στις 931,35 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έπεσε 1,22%, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες απώλειες στην Ασία, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας διολίσθησε 0,63%. Ο Nifty 50 της Ινδίας αποδυναμώθηκε 0,27%, ενώ ο BSE έχασε 0,41%. Στην αγορά της Αυστραλίας, ο S&P/ASX 200, σημείωσε πτώση 0,45% στις 8.585,9 μονάδες, αφού η κεντρική τράπεζα της χώρας διατήρησε τα επιτόκιά στο 3,6%, όπως αναμενόταν.