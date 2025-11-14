Τρίτη εβδομάδα απωλειών για τον καφέ Arabica. Απώλειες 55% για το κακάο στο 2025.

Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται το κακάο, οδεύοντας προς μια τρίτη εβδομάδα απωλειών, λόγω των βελτιωμένων προοπτικών για τις προμήθειες από τον κορυφαίο παραγωγό, την Ακτή Ελεφαντοστού. Τα futures στη Νέα Υόρκη κατρακυλούν έως και 6,4% την Παρασκευή κάτω από τα 5.300 δολάρια ανά τόνο, σε χαμηλό 21 μηνών (από τον Φεβρουάριο του 2024) ενώ σε επίπεδα έτους η κατρακύλα αγγίζει το 55%.

Οι εισαγωγές στα λιμάνια της Ακτής Ελεφαντοστού αυξήθηκαν κατά 20% σε σχέση πέρυσι. Οι παραδόσεις από τους καλλιεργητές ξεκίνησαν αργά στην έναρξη της σεζόν τον περασμένο μήνα στο έθνος της Δυτικής Αφρικής, αλλά έκτοτε έχουν καλύψει μεγάλο μέρος του ελλείμματος. «Οι τιμές δέχονται πιέσεις μετά τη βελτίωση των αφίξεων στα λιμάνια της Ακτής Ελεφαντοστού αυτή την εβδομάδα και τον γενικά ευνοϊκό καιρό», τόνισε ο αναλυτής της ADM Investor Services, Μαρκ Μπόουμαν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι τεχνικοί δείκτες της αγοράς είναι «σαφώς πτωτικοί», ανέφεραν σε report τους οι αναλυτές της Sucden Financial. «Πιθανή παραμένει περαιτέρω πίεση προς τα πρόσφατα χαμηλά, εκτός εάν υπάρξει ανάκαμψη πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 10 ημερών», πρόσθεσαν. Σε άλλα εμπορεύματα, ο καφές Arabica οδεύει επίσης προς μια τρίτη εβδομάδα απωλειών, με βουτιά πάνω από 5% σε πέντε συνεδριάσεις.

Υπενθυμίζεται πως η πτώση επιδεινώθηκε μετά από ανακοίνωση της αμερικανικής κυβέρνησης την Πέμπτη για εμπορικές συμφωνίες με χώρες της Λατινικής Αμερικής που θα μειώσουν τους δασμούς σε είδη παντοπωλείου, συμπεριλαμβανομένων των κόκκων καφέ. Αξίζει να σημειωθεί πως η Βραζιλία και η Κολομβία είναι οι δύο κορυφαίοι παραγωγοί Arabica στον κόσμο.