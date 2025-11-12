ΧΑ: Τρίτη διαδοχική άνοδος με το βλέμμα στα υψηλά του Οκτωβρίου

Με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, ο ΓΔ διέσπασε κρίσιμες τεχνικές αντιστάσεις. Aegean, ElvalHalcor, Viohalco, ΕΤΕ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το top-5 στον FTSE Large Cap.

Τρεις διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις συμπλήρωσε την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, διασπώντας μάλιστα κρίσιμες τεχνικές αντιστάσεις που μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για να δοκιμαστούν ακόμα υψηλότερα επίπεδα.

Με την εικόνα των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων άκρως υποστηρικτική, καθώς σε Φρανκφούρτη και Παρίσι οι DAX και CAC κατέγραφαν άνοδο περί του 1,4%, η ελληνική αγορά έδειξε να ευθυγραμμίζεται πλήρως.

Το αγοραστικό ενδιαφέρον διαχύθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, ενδεικτικό ότι μόλις δύο μετοχές στον FTSE Large Cap και τρεις στον FTSE Mid Cap έκλεισαν με αρνητικό πρόσημο. Στο σύνολο του ταμπλό, 86 μετοχές ολοκλήρωσαν ενισχυμένες, 31 υποχώρησαν και 33 διατηρήθηκαν αμετάβλητες, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών στο 2,8:1.

Το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις εγχώριες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων (αύριο ανακοινώνουν Helleniq Energy, ΟΤΕ και Austriacard), ενώ το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται και η ετυμηγορία της Fitch για το ελληνικό αξιόχρεο.

Αν κάτι μπορεί να λειτουργήσει το αμέσως επόμενο διάστημα ως καταλύτης που υπερβαίνει μεμονωμένους τίτλους, είναι η έκβαση της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ, καθώς η περίοδος αποδοχής λήγει την ερχόμενη Δευτέρα. Και τα δύο ενδεχόμενα είναι πιθανό να ενεργοποιήσουν αυξημένα κεφάλαια.

Για τον Γενικό Δείκτη, η συνεδρίαση έκλεισε στις 2.053,58 μονάδες με κέρδη 1,44%, πολύ κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.055 μονάδων. Η υπέρβαση των 2.030 και 2.045 μονάδων βελτιώνει αισθητά την τεχνική εικόνα του ΓΔ και το βλέμμα στρέφεται ξανά προς τις 2.100.

Παρόμοια ήταν η διακύμανση και για τον τραπεζικό δείκτη, που έκλεισε με κέρδη 1,79% στις 2.293,57 μονάδες, με ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2.295,60.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 253,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €35,35 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap ξεχώρισαν η Aegean με άλμα 4,64% στα 13,98 ευρώ, η ElvalHalcor σε νέο υψηλό στα €3,42 με άνοδο 3,64%, η Viohalco επίσης σε νέο υψηλό στα €9,79 ενισχυμένη 3,05%, και ακολούθησαν η ΕΤΕ με κέρδη 2,71% στα €13,09 και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με άνοδο 2,71% στα 24,08 ευρώ, επίσης σε νέο υψηλό. Με κέρδη άνω του 2% έκλεισε και η Τρ. Πειραιώς στα €6,93.

Ακολούθησαν ενισχυμένες, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ (+1,90%), Motor Oil (+1,77%), ΟΤΕ (+1,68%), Alpha Bank (+1,64%), Coca-Cola HBC (+1,51%), ΟΠΑΠ (+1,43%), Eurobank (+1,22%) και με μικρότερα κέρδη οι Metlen (+0,95%), ΔΕΗ (+0,67%) και Cenergy (+0,53%).

Στον αντίποδα με μικρές απώλειες βρέθηκαν οι Optima και Aktor, υποχωρώντας 0,51% και 0,22% αντίστοιχα.

Στον FTSE Mid Cap ξεχώρισαν τα κέρδη 2,20% για την Intracom και η άνοδος περί του 1,8%-1,9% των Profile, Quest και Fourlis. Πτωτικά κινήθηκαν οι τίτλοι των Ελλάκτωρ (-0,50%), Dimand (-0,21%) και ΕΧΑΕ (-0,16%).