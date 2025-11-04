Χρηματιστήριο: Μάχη για τις 2.000 μονάδες με φόντο την «κόκκινη» Ευρώπη

Η πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επηρεάζουν τον Γενικό Δείκτη που διολισθαίνει περισσότερο από 1%.

Τελευταία ενημέρωση: 13:18

Το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επηρεάζει την σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον Γενικό Δείκτη να παλεύει να κρατηθεί πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, σημειώνοντας πτώση 1,055%

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.993,73 μονάδες (-1,49%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 51,8 εκατ. ευρώ.

Χθες, ο Νοέμβριος ξεκίνησε με το «δεξί» για τη Λεωφόρο Αθηνών, με την αγορά να προέρχεται από μια πτωτική εβδομάδα και από τον πρώτο -μετά από 11 διαδοχικούς ανοδικούς- πτωτικό της μήνα. Τράπεζες και βιομηχανικά blue-chips «σήκωσαν» το βάρος της αντίδρασης, επιτρέποντας στον Γενικό Δείκτη να ανακτήσει το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων,

Στη δεύτερη συνεδρίαση του μήνα, τράπεζες και blue chips ηγούνται των απωλειών, με τον τραπεζικό κλάδο να σημειώνει απώλειες 1,58% στις 2.249,83 μονάδες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,11%, με την Metlen να υποχωρεί 1,22% και να χάνει στήριξη των 44 ευρώ, διακόπτοντας το ανοδικό σερί του προηγούμενου διημέρου.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,41%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (+0,64%), του ΟΛΠ (+0,23%) και του ΟΤΕ (+0,18%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-2,85%), της Optima Bank (-2,48%), του ΔΑΑ (-2,06%) και της Πειραιώς (-2,00%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Intralot και η Alpha Bank, διακινώντας 4.425.997 και 1.258.478 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Aktor με 6,57 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 5,55 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 16 μετοχές, 94 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Doppler (+4,64%) και Minerva (+1,88%), ενώ την μεγαλύτερη πτώση οι μετοχές Merneren (-6,45%) και Λεβεντέρης(π) (-5,00%)

Σε άλλες εταιρικές εξελίξεις, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τιμολόγηση έκδοσης Πρόσθετων Μέσων Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes) της Eurobank, χωρίς τακτή λήξη, σταθερού επιτοκίου, με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση (contingent temporary write-down) κεφαλαίου, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, η ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank Holdings οδήγησε σε ισχυρή ζήτηση, η οποία έφτασε τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δίνοντας την δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση των Τίτλων κατά 37,5 μονάδες βάσης, από 6,625% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 6,25%.