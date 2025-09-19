ΧΑ: Επιλεκτικές κινήσεις και οριακή άνοδος για τον Γενικό Δείκτη

Σε ήπια ανοδικό τέμπο η Λεωφόρος Αθηνών, σε μία συνεδρίαση της οποίας η τελική εικόνα θα καθοριστεί από την τριπλή λήξη παραγώγων και το rebalancing σε μια σειρά ευρωπαϊκών δεικτών. Ξεχωρίζει ανοδικά η Metlen στον FTSE Large Cap.

Σε ήπια ανοδικό τέμπο κινείται η Λεωφόρος Αθηνών την Παρασκευή, σε μία συνεδρίαση της οποίας η τελική εικόνα θα καθοριστεί από την τριπλή λήξη παραγώγων και το rebalancing σε μια σειρά ευρωπαϊκών δεικτών.

Οι εγχώριοι καταλύτες, που σε μεγάλο βαθμό εξαντλούνται μέχρι στιγμής σε ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, εξακολουθούν να επηρεάζουν «στοχευμένα» μετοχές στο ελληνικό ταμπλό, ενώ λείπουν και οι «βοήθειες» από το εξωτερικό, με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται επίσης σε χαμηλούς τόνους.

Από το κλείσιμο της χθεσινής συνεδρίασης έως και σήμερα, είχαμε ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από τις Viohalco, Profile, Κρι Κρι, Πλαστικά Θράκης, Lavipharm και Alpha Trust. Την ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι το τέλος του μήνα ανακοινώνουν επίσης αποτελέσματα οι διοικήσεις των Alter Ego, Άβαξ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ως προς το rebalancing, υπενθυμίζεται ότι από το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης η μετοχή της Metlen εντάσσεται στη σύνθεση του βρετανικού FTSE 100, καθώς και στον ευρωπαϊκό FTSE EuroMid Index. Η Τρ. Κύπρου μπαίνει στον FTSE Emerging Europe Large Cap Index, ενώ η ElvalHalcor στον FTSE Emerging Europe Mid Cap Index. Επίσης, ο τίτλος της Coca-Cola HBC εντάσσεται στον Stoxx UK 50, η Eurobank στον Stoxx Emerging Europe Large Cap, οι μετοχές των Τιτάν και ΔΑΑ στον Stoxx Emerging Europe Mid Cap και η Aktor στον Stoxx Emerging Europe Small Cap. Ο τίτλος της Πετρόπουλος εισάγεται στον FTSE Emerging Europe MicroCap Index.

Σήμερα αναμένεται επίσης η αξιολόγηση του ελληνικού χρέους από τη Moody’s.

Στο μεταξύ, μια ακόμα θετική έκθεση έρχεται από το εξωτερικό για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς η UBS βλέπει περιθώρια περαιτέρω ανόδου και ανεβάζει τις τιμές-στόχους στα 4,00 ευρώ για την Alpha Bank, στα 4,10 ευρώ για τη Eurobank, στα 14,90 ευρώ για την ΕΤΕ και στα 8,60 ευρώ για την Τρ. Πειραιώς.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.031,10 μονάδες με άνοδο 0,20%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών και με τη μέχρι στιγμής εβδομαδιαία του απόδοση στο -1,73%.

Οριακά κέρδη και για τον τραπεζικό δείκτη που ενισχύεται 0,05% στις 2.190,40 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 64 μετοχές βρίσκονται σε θετικό έδαφος, έναντι 33 σε αρνητικό και 54 αμετάβλητων, ενώ ο τζίρος διαμορφώνεται σε 13,49 εκατ. ευρώ.