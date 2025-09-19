Χαμηλό τέμπο στις ευρωαγορές - Προς θετικό εβδομαδιαίο φίνις

Άνευρη συνεδρίαση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Επί τάπητος η επικείμενη τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Σι.

Συγκρατημένες κινήσεις καταγράφονται στις ευρωαγορές με τους επενδυτές να επιδιώκουν να ολοκληρώσουν την εβδομάδα με θετικό πρόσημο, βάζοντας στο μικροσκόπιό τους την επικείμενη τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Σι.

Στην ατζέντα των δύο ηγετών μεταξύ άλλων αναμένεται να βρεθεί η επίτευξη συμφωνίας-πλαισίου ανάμεσα σε Αμερικανούς και Κινέζους διαπραγματευτών για τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ σε συνομιλίες στη Μαδρίτη.

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) της Γερμανίας, τις λιανικές πωλήσεις στη Βρετανία και την επιχειρηματική εμπιστοσύνη της Γαλλίας.

Η νομισματική πολιτική παρέμεινε στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα, με την Fed να προχωρά σε μείωση των επιτοκίων για πρώτη φορά στο 2025 με περικοπή 0,25% μετά από εννέα διαδοχικές παύσεις ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) αποφάσισε να διατηρήσει σταθερά στο 4% τα επιτόκια. Οι κεντρικές τράπεζες της Νορβηγίας και του Καναδά μείωσαν επίσης τα επιτόκιά τους.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 0,12% στις 555,66 μονάδες με τον Euro Stoxx 50 να κερδίζει 0,44% στις 5.481 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX προσθέτει 0,22% στις 23.726 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει άνοδο 0,64% στις 7.904 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 αναρριχάται 0,11% στις 9.238 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σκαρφαλώνει 0,55% στις 42.536 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ισχυροποιείται 0,64% στις 15.270 μονάδες.

Χωρίς κατεύθυνση η Ασία

Με μικτά πρόσημα έκλεισαν οι αγορές στην Ασία. Ειδικότερα, ο CSI 300 της Κίνας ενισχύθηκε κατά 0,3%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε κέρδη 0,2%. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,7%, ενώ ο KOSPI της Νότιας Κορέας υποχώρησε 0,5% μετά την άνοδό του σε ιστορικό υψηλό των 3.467,89 μονάδων ενδοσυνεδριακά.

Η προσοχή στράφηκε στην Τράπεζα της Ιαπωνίας, που διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της και ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει την πώληση των μετοχών της σε ETFs και REITs προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές. Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας ανέτρεψε τα αρχικά του κέρδη και σημείωσε πτώση 1% έχοντας αγγίξει νέο ιστορικό υψηλό των 45.852,75 μονάδων νωρίτερα στην ημέρα. Ο ευρύτερος TOPIX υποχώρησε 0,3%, μετά τη νέα κορυφή των 3.187,98 μονάδων νωρίτερα στην ημέρα.