Πιέσεις στο πετρέλαιο από Fed και αύξηση αποθεμάτων ντίζελ

Η αύξηση των αποθεμάτων ντίζελ πυροδότησε ανησυχίες για τη ζήτηση και διατήρησε υπό έλεγχο τις τιμές, ανέφεραν οι αναλυτές.

Το πετρέλαιο υποχώρησε την Τετάρτη αφού η αύξηση των αποθεμάτων ντίζελ στις ΗΠΑ πυροδότησαν ανησυχίες για τη ζήτηση ενώ η Fed μείωσε τα επιτόκια, όπως αναμενόταν ευρέως από τις αγορές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς σημείου αναφοράς Brent απώλεσαν 0,76%, στα 68,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα futures του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate στις ΗΠΑ διολίσθησαν 0,73%, στα 64,05 δολάρια.

«Φαίνεται ότι οι traders αγωνιούν για το ντίζελ, το οποίο είναι το μαλακό υπογάστριο ολόκληρης της αγοράς καυσίμων», επεσήμανε ο Φιλ Φλιν, ανώτερος αναλυτής στην Price Futures Group.

Η Fed μείωσε την Τετάρτη τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, όπως αναμενόταν, και υπέδειξε σε 2 νέες κινήσεις στο υπόλοιπο του έτους, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξέφρασαν ανησυχία για την κατάσταση στην αγορά εργασίας.