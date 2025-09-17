ΧΑ: Νέα υποχώρηση για τον Γενικό Δείκτη, «άντεξαν» οι 2.000 μονάδες

Τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις συμπλήρωσε την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ξεχώρισε στον FTSE Large Cap η άνοδος της Optima.

Τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις συμπλήρωσε την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εν μέσω μικτών τάσεων στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και με το διεθνές ενδιαφέρον να στρέφεται στη συνεδρίαση της Fed για τα επιτόκια.

Αν και η μείωση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μ.β. έχει προεξοφληθεί, ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι η σημερινή συνεδρίαση της FOMC μπορεί να κρύβει εκπλήξεις, αφενός λόγω της -μικρής- πιθανότητας να υπάρξει τελικά μεγαλύτερη μείωση (50 μ.β.), αφετέρου διότι θα έχει μεγάλη σημασία το σκεπτικό που θα διατυπώσουν τα μέλη της FOMC και οι εκτιμήσεις της Fed για τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας.

Νωρίτερα, η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά προχώρησε επίσης σε μείωση του βασικού της επιτοκίου, για πρώτη φορά σε διάστημα έξι μηνών, κατά 25 μ.β. στο 2,5%, που αποτελεί χαμηλό τριών ετών.

Εντός συνόρων, αποτελέσματα και εγχώρια εταιρικά νέα εξακολουθούν να κινητοποιούν μεμονωμένους τίτλους. Αποτελέσματα ανακοίνωσαν χθες οι Aegean και Noval, ενώ σήμερα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης αναμένονταν οι ανακοινώσεις των Cenergy και Lamda Development. Ακολουθούν αύριο οι Viohalco, Profile και ΚΡΙ-ΚΡΙ.

Αυξημένος στα 263,9 εκατ. ευρώ ο τζίρος της Τετάρτης -με το 1/3 περίπου να διακινείται στη φάση των δημοπρασιών- ενόψει της λήξης παραγώγων την Παρασκευή και του rebalancing ευρωπαϊκών δεικτών. Η ένταξη της Metlen στον FTSE 100, από το κλείσιμο της Παρασκευής, αναμένεται να φέρει στον τίτλο εισροές της τάξης των 503 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με τη JP Morgan.

Μετά από εναλλαγές προσήμου στα πρώτα 45 λεπτά της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος. Οι πιέσεις κλιμακώθηκαν έως τις 2.009,36 μονάδες (χαμηλό ημέρας), σημείο στο οποίο «βγήκαν» αγοραστές, απορρόφησαν μέρος της προσφοράς και περιόρισαν τις απώλειες του ΓΔ που ανέκαμψε έως τις 2.025 μονάδες, για να κλείσει τελικά με απώλειες 0,69% στις 2.019,26 μονάδες.

Παρόμοιο μοτίβο και στη διακύμανση του τραπεζικού δείκτη, που κινήθηκε μεταξύ 2.211,32 και 2.166,86 μονάδων, για να ολοκληρώσει με πτώση 0,95% στις 2.181,79 μονάδες. Στη σύνθεσή του ξεχώρισε η άνοδος 1,56% της Optima στα 8,45 ευρώ και σε νέα υψηλά 52 εβδομάδων, με την κεφαλαιοποίησή της στα 1,87 δισ. ευρώ. Στον αντίποδα, μετά τη «σφραγίδα» στο deal για την HSBC Malta, η μετοχή της Credia διόρθωσε 8,11% στα 1,54 ευρώ, με όγκο 4,66 εκατ. τεμαχίων, τον υψηλότερο από τις 14 Αυγούστου.

Η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών συντριπτικά υπέρ των δεύτερων, καθώς διαμορφώθηκε σε 1:3,2, με 28 τίτλους να ενισχύονται, 90 να υποχωρούν και 35 να διατηρούνται αμετάβλητοι.

Από τα 263,9 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, τα 65,01 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές, μεταξύ των οποίων ένα πακέτο 2,44 εκατ. τεμαχίων στην Τρ. Πειραιώς, στην τιμή των 6,89 ευρώ, αξίας 16,84 εκατ. ευρώ, και ένα πακέτο 4,03 εκατ. τεμαχίων στην Alpha Bank, στην τιμή των 3,373 ευρώ, αξίας 13,58 εκατ. ευρώ.

«Κοκκίνισε» ο FTSE Large Cap

Πιο αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν της Optima, με κέρδη έκλεισαν η Metlen στα 50,70 ευρώ (+0,60%), η Viohalco στα 6,90 ευρώ (+0,29%) και η Motor Oil στα 25,76 ευρώ (+0,08%).

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Aegean με απώλειες 2,84% στα 13,70 ευρώ, και οι Alpha Bank και ΕΤΕ με απώλειες 1,66% και 1,41% αντίστοιχα. Σε ποσοστό άνω του 1% υποχώρησαν επίσης οι Τρ. Κύπρου (-1,32%), ΔΕΗ (-1,27%), ElvalHalcor (-1,25%) και Jumbo (-1,08%).

Στο -0,97% το κλείσιμο του ΟΠΑΠ στα 19,48 ευρώ, στο -0,89% η Τρ. Πειραιώς στα 6,89 ευρώ, ενώ με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των Σαράντης (-0,87%), Τιτάν (-0,68%), Coca-Cola HBC (-0,62%), Cenergy (-0,53%), ΟΤΕ (-0,48%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,17%), Eurobank (-0,16%) και Aktor (-0,12%).