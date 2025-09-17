ΗΠΑ: Σε χαμηλό τριετίας η τιμή του βουτύρου - Ο ρόλος του «Make America Healthy Again»

Καθώς η όρεξη της Αμερικής για βούτυρο μεγάλωνε τα τελευταία χρόνια, η γαλακτοβιομηχανία στράφηκε σε αγελάδες που παράγουν πιο λιπαρό γάλα και επέκτεινε τις εγκαταστάσεις για να καλύψει τη ζήτηση. Μπορεί όμως και να το παράκαναν, όπως σημειώνει τo Bloomberg.

Οι τιμές του βουτύρου στις ΗΠΑ έχουν βυθιστεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον ετών, καθώς η σχεδόν ρεκόρ εποχιακή παραγωγή εγείρει ανησυχίες για υπερπλεόνασμα βουτύρου, ακόμη και με άφθονη ζήτηση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης βουτύρου που διαπραγματεύτηκαν στο Σικάγο τη Δευτέρα άγγιξαν τη χαμηλότερη τιμή από τον Νοέμβριο του 2021, και τα συμβόλαια για το είδος γάλακτος που χρησιμοποιείται για το βούτυρο έχουν μειωθεί παρόμοια.

«Δεν έχει να κάνει με την ζήτηση», δήλωσε ο Κόρεϊ Γκάιγκερ, επικεφαλής οικονομολόγος γαλακτοκομικών προϊόντων στην εταιρεία δανεισμού αγροτικών προϊόντων CoBank ACB. «Είναι σαφώς μία περίπτωση 'Προμηθεύουμε πάρα πολύ' την αγορά».

Οι τιμές έχουν βουτήξει περίπου 28% από τον Ιούλιο, τον ίδιο μήνα που η παραγωγή ξεπέρασε τα 180 εκατομμύρια λίβρες - η υψηλότερη για εκείνη την εποχή του έτους σε δεδομένα που χρονολογούνται από το 2011, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.

Ο ρόλος του Make America Healthy Again

Η απότομη διόρθωση έρχεται μετά από αρκετά χρόνια ισχυρών τιμών, καθώς η ζήτηση αναζωπυρώθηκε μόλις άνοιξαν ξανά τα εστιατόρια μετά την πανδημία. Οι Αμερικανοί καταναλωτές τρώνε επίσης ολοένα και περισσότερο - όχι πίνουν - τα γαλακτοκομικά τους και επιστρέφουν στα κορεσμένα λιπαρά, μια μετατόπιση που ενισχύθηκε από το κίνημα Make America Healthy Again της Ουάσινγκτον, το οποίο πίεσε για περισσότερα λιπαρά στο γάλα.

Η Darigold Inc. άνοιξε τον Ιούνιο το μεγαλύτερο εργοστάσιο επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων στα Βορειοδυτικά, χρησιμοποιώντας έως και 8 εκατομμύρια λίβρες γάλακτος ημερησίως για βούτυρο και άλλα προϊόντα γάλακτος σε σκόνη. Οι αγρότες, οι οποίοι κερδίζουν περισσότερα χρήματα για πιο λιπαρό γάλα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, μεγιστοποίησαν επίσης την περιεκτικότητα σε λιπαρά.

Αυτό βοήθησε στην υπερπροσφορά κρέμας γάλακτος την άνοιξη, ειδικά καθώς η ζήτηση για το προϊόν από τις υπηρεσίες εστίασης μειώθηκε, δήλωσε ο Νέιτ Ντόνεϊ, διευθυντής της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων στην StoneX Group Inc. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ανησυχίες ότι η ύφεση έχει υπερεκτιμηθεί, καθώς η ζήτηση έχει σε μεγάλο βαθμό διατηρηθεί.

Οι άφθονες προμήθειες έχουν επίσης κάνει το βούτυρο τόσο φθηνό που οι ΗΠΑ αποστέλλουν ακόμη και σε παραγωγούς βουτύρου στην Ευρώπη. Οι αποστολές περίπου 87 εκατομμυρίων λιρών από τον Ιούλιο είναι ήδη 24% πάνω από τη συνολική ποσότητα του 2024, σύμφωνα με το USDA.

Δεν είναι όλα τα βούτυρα τα ίδια

Τα αποθέματα βουτύρου αμερικανικού τύπου αυξάνονται, αλλά το βούτυρο ευρωπαϊκού τύπου που είναι ανάλατο και πιο λιπαρό υπολείπεται της ζήτησης για εξαγωγές, σύμφωνα με το USDA.

Το βούτυρο υψηλής ποιότητας, ειδικά τα εισαγόμενα ιρλανδικά προϊόντα Kerrygold, είναι ένα «εντελώς διαφορετικό πράγμα» που έχει εκτοξευθεί στις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ντόνέϊ.

Ωστόσο, οι τιμές είναι πιθανό να παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα έως το 2026, με την παραγωγή να αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται καθώς οι ενδείξεις κατανάλωσης παραμένουν ανάμεικτες, δήλωσε ο Λούκας Φούες, ανώτερος αναλυτής γαλακτοκομικών προϊόντων στην Rabobank.

Η αδυναμία στις τιμές του βουτύρου θα μπορούσε να σηματοδοτήσει περισσότερες ανησυχίες για τη γαλακτοβιομηχανία, με τις τιμές του τυριού και του υγρού γάλακτος να βρίσκονται επίσης υπό πίεση, δήλωσε ο Μάικ ΜακΚάλι, πρόεδρος της McCully Consulting. Η παραγωγή γάλακτος διατηρείται ισχυρή εδώ και χρόνια και με τη φετινή χρονιά να οδεύει προς ακόμη καλύτερη, η αγορά έχει «φτάσει στο σημείο καμπής τους τελευταίους μήνες», δήλωσε ο McCully.