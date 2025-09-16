Νέο ρεκόρ για τον χρυσό - Πρώτη φορά πάνω από τα 3.700 δολάρια

Οι επενδυτές θεωρούν σε μεγάλο βαθμό σίγουρη μία μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη, με την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της Fed.

Ξεπέρασε τα 3.700 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά ο χρυσός την Τρίτη, καθώς οι αυξανόμενες ελπίδες ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων έχει πυροδοτήσει ένα ράλι του πολύτιμου μετάλλου αυτή την εβδομάδα το οποίο λαμβάνει περαιτέρω ώθηση από την ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, τις αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες και το αδύναμο δολάριο.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε 0,3% στα 3.690,59 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας χτυπήσει νωρίτερα ενδοσυνεδριακό ρεκόρ στα 3.702,95 δολάρια. Τα futures του χρυσού για παράδοση Δεκεμβρίου σημείωσαν άνοδο 0,2% στα 3.727,5 δολάρια.

«Η παγκόσμια αβεβαιότητα για την ανάπτυξη και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, συνεχίζουν να διατηρούν ισχυρή τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, ωστόσο το ράλι του χρυσού πυροδοτείται σε μεγάλο βαθμό από την προσδοκία για μία επιθετική μείωση επιτοκίων από την Fed», σημειώνει ο Zain Vawda, αναλυτής στην MarketPulse της ΟANDA.

Οι επενδυτές θεωρούν σε μεγάλο βαθμό σίγουρη μία μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη, με την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της Fed, δίνοντας μικρές πιθανότητες σε μία μείωση κατά 50 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ κάλεσε και πάλι τον επικεφαλής της Fed να κάνει μία «μεγαλύτερη» μείωση επιτοκίων.

Το δολάριο υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο σε διάστημα άνω των δύο μηνών έναντι των ανταγωνιστών του. Το ασθενέστερο δολάριο καθιστά τον χρυσό πιο φθηνό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

«Ο χρυσός ενισχύεται ενόψει του ασθενέστερου δολαρίου, το οποίο βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από τον Ιούλιο», δήλωσε ο Tai Wong, ανεξάρτητος trader μετάλλων.

Ο χρυσός που θεωρείται αντιστάθμισμα της αβεβαιότητας έχει εκτοξευθεί 41% από την αρχή του έτους και έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 3.600 δολαρίων στις 8 Σεπτεμβρίου.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε 0,2% στα 42,64 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας σημειώσει ενδοσυνεδριακά το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2011.

Η πλατίνα έχασε 0,5% στα 1.394 δολάρια και το παλλάδιο σημείωσε πτώση 0,5% στα 1.178,14 δολάρια.