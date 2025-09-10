Αγορές | Ξένα Χρηματιστήρια

Μοιρασμένα πρόσημα στις ευρωαγορές - Άνοδος για Inditex και Novo Nordisk

Άνοδος 3,66% για Novo Nordisk - Άλμα 6,5% η Inditex.

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι δείκτες στις ευρωαγορές την Τετάρτη, ενώ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι εξελίξεις στο εμπόριο όπου ο Τραμπ ζήτησε από την ΕΕ δασμούς έως και 100% κατά της Ινδίας και της Κίνας στις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία, στοχεύοντας στην αύξηση της πίεσης στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,05% στις 552,29 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 έχασε 0,16% στις 5.360 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 0,39% στις 23.626 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,15% στις 7.761 μονάδες. Στη Βρετανία, ο FTSE 100 διολίσθησε 0,19% στις 9.225 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB έκλεισε στο +0,12% και τις 42.059 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε κέρδη 1,25% στις 15.211 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Novo Nordisk πρόσθεσε 3,66% στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης, παρά την ανακοίνωση πως θα προχωρήσει στην περικοπή 9.000 θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ο δανέζικος φαρμακευτικός κολοσσός θέτει πλέον ως στόχο την εξοικονόμηση 8 δισ. κορόνων Δανίας (1,3 δισ. δολάρια) έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, προέβη και στην τρίτη περικοπή των προβλέψεων κερδών της για το έτος.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κατασκευάστρια εταιρεία του επιτυχημένου φαρμάκου απώλειας βάρους Wegovy, ανακοίνωσε ότι τα λειτουργικά κέρδη θα αυξηθούν μεταξύ 4% και 10% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το Φεβρουάριο είχε προβλέψει ότι τα κέρδη θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 27%.

Επιπλέον, άλμα 6,5% έκανε η μετοχή της Inditex, ιδιοκτήτριας της Zara, μετά την ανακοίνωση των κερδών του πρώτου εξαμήνου της εταιρείας και κυρίως το καλύτερο ξεκίνημα στις φθινοπωρινές πωλήσεις της, ένα ενθαρρυντικό σημάδι, καθώς ο μεγαλύτερος εισηγμένος στο χρηματιστήριο λιανοπωλητής «γρήγορης μόδας» στον κόσμο, ανταποκρίνεται ικανοποιητικά σε αυτό το «σύνθετο περιβάλλον αγοράς», όπως το χαρακτήρισε ο CEO της, Garcia Maceiras.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν από χθες τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον μέχρι σήμερα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί πρωθυπουργό στη θέση του παραιτηθέντος Φρανσουά Μπαϊρού, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι BFM.

Ο Λεκορνί γίνεται ο έβδομος πρωθυπουργός επί προεδρίας Μακρόν, ο πέμπτος από την έναρξη της δεύτερης πενταετούς θητείας του το 2022. Αυτό είναι πρωτόγνωρο στην Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία, η οποία έχει εισέλθει σε μια άνευ προηγουμένου κρίση από τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης τον Ιούνιο του 2024.

tags:
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Ευρωαγορές
Μετοχές

