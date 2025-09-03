Wall Street: Άνοδος με ώθηση από την νίκη της Google στην αντιμονοπωλιακή δίκη

Η μετοχή της Alphabet κάνει άλμα 6%.

Θετικό κλίμα επικρατεί στη Wall Street μετά την νίκη της Alphabet σε δίκη για αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, δίνοντας ελπίδες στους επενδυτές ότι οι τεχνολογικοί γίγαντες μπορούν να αντιμετωπίσουν αντίστοιχες ρυθμιστικές απειλές.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,2% στις 45.207 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύεται 0,33% στις 6.436 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq κερδίζει 0,79% στις 21.451 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Alphabet, μητρικής της Google, καταγράφει κέρδη 6%, μετά την απόφαση δικαστηρίου που έκρινε ότι η Google δεν χρειάζεται να διασπαστεί και μπορεί να διατηρήσει τα Chrome και Android. Κατόπιν αυτή της απόφασης, η εταιρεία δεν μπορεί να έχει αποκλειστικές συμβάσεις που να εξαρτούν πληρωμές ή άδειες χρήσης και θα πρέπει να δημοσιοποιήσει τα δεδομένα αναζήτησής της.

Επιπλέον, εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η Apple μπορεί να συνεχίσει την ενσωμάτωση του Google στα iPhone, με την μετοχή της να ενισχύεται 2%.

Ακόμη, άλμα σχεδόν 19% καταγράφει η μετοχή της Macy's αφότου η αλυσίδα πολυκαταστημάτων ανακοίνωσε αποτελέσματα β' τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Ειδικότερα, εμφάνισε κέρδη 41 σεντς ανά μετοχή και έσοδα 4,81 δισ. δολάρια, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη 18 σεντς ανά μετοχή και έσοδα της τάξεως των 4,76 δισ. δολαρίων. Κατά συνέπεια, η Macy's προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση του outlook για κέρδη και έσοδα.

Τέλος, η απόδοση των αμερικανικών 30ετών ομολόγων έφτασε για πρώτη φορά από τον Ιούλιο κοντά στο 5% σημειώνοντας άνοδο έως και 4 μονάδες βάσης προτού υποχωρήσουν. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων κινήθηκε πτωτικά κατά κατά σχεδόν 1 μονάδα βάσης, στο 4,221%.

Την Τρίτη, οι δείκτες μπήκαν με το «αριστερό» στον Σεπτέμβριο με του δείκτες να ολοκληρώνουν και οι τρεις σε αρνητικό έδαφος.