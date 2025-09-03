ΧΑ: Ανοδική αντίδραση με αιχμή Alpha Bank και ΟΠΑΠ

Διευρύνονται τα κέρδη για τον Γενικό Δείκτη στη Λεωφόρο Αθηνών, που αντιδρά ανοδικά μετά τις χθεσινές απώλειες.

Upd. 14:18

Διευρύνονται τα κέρδη για τον Γενικό Δείκτη στη Λεωφόρο Αθηνών, που αντιδρά ανοδικά μετά τις χθεσινές απώλειες και ενώ ενισχύονται οι ανοδικές τάσεις και στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στην αγορά ομολόγων. Σήμερα η απόδοση των βρετανικών 30ετών «σκαρφαλώνει» έως το 5,75%, ενώ συνεχίζεται και η διολίσθηση της στερλίνας στην αγορά συναλλάγματος. Για τα γαλλικά 30ετή η απόδοση υποχωρεί ελαφρά στο 4,49%, όπως και για τα γερμανικά στο 3,40%.

Ξένοι αναλυτές αποδίδουν τις πιέσεις σε γενικότερες ανησυχίες των επενδυτών αναφορικά με το δημόσιο χρέος, σε συνάρτηση με τις πολιτικές προεκτάσεις που έχει η διαχείρισή του, ειδικά για την Ευρώπη. Όλα αυτά, σε μια περίοδο που η πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη πιθανότατα «παγώνει» την προοπτική νέας μείωσης επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού αναμένονται με ενδιαφέρον σήμερα τα στοιχεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την αγορά να έχει αυξημένη ευαισθησία απέναντι σε οτιδήποτε αφορά την αγορά εργασίας, μετά το σοκ των αναθεωρήσεων του Ιουλίου. Τα σημερινά στοιχεία, ωστόσο, ενδεχομένως έχουν μειωμένη χρησιμότητα και αξιοπιστία καθώς, όπως επισημαίνει η UBS, ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη σχετική έρευνα έχει υποχωρήσει κάτω από το 1/3. Ασφαλώς στο επίκεντρο θα βρεθούν και τα στοιχεία που ανακοινώνονται την Παρασκευή για την απασχόληση.

Εντός συνόρων, η Trade Estates ανακοίνωσε αύξηση καθαρών κερδών κατά 58,3% για το α’ εξάμηνο, ενώ αποτελέσματα ανακοινώνουν σήμερα και οι ΟΠΑΠ και Quest.

Με ενδιαφέρον αναμένεται επίσης μετά το κλείσιμο και η ετυμηγορία για ένταξη της Metlen στον βρετανικό FTSE100.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.025,52 μονάδες με κέρδη 1,18%, έχοντας βρεθεί στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών να υποχωρεί έως τις 1.993 μονάδες.

Ανοδος και για τον τραπεζικό δείκτη που ενισχύεται 1,58% στις 2.199,49 μονάδες, ενώ από τη σύνθεσή του ξεχωρίζει το +3,09% της Credia στα 1,47 ευρώ και η άνοδος της Alpha Bank.

Συνολικά 80 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, έναντι 32 που υποχωρούν και 41 που διατηρούνται αμετάβλητες, με τον τζίρο μέχρι στιγμής στα 79,33 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 19,24 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν οι ΟΠΑΠ και Alpha Bank με κέρδη 2,41% και 2,13% αντίστοιχα. Ακολουθεί η ΕΤΕ ενισχυμένη 1,82% στα 12,29 ευρώ, και οι τίτλοι των ΔΕΗ, Τρ. Πειραιώς, Cenergy και Helleniq Energy με κέρδη περί του 1,70%-1,75%.

Στο +1,52% και τα 36,85 ευρώ ο τίτλος της Τιτάν, στο +1,45% ο ΟΤΕ, ενώ κέρδη άνω του 1% σημειώνουν και οι μετοχές των Aegean, ElvalHalcor, Eurobank, και Σαράντης.

Ανοδικά ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Metlen (+0,84%), Coca-Cola HBC (+0,52%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,45%) και Lamda Development (+0,14%).

Αμετάβλητος στα 7,67 ευρώ ο τίτλος της Aktor.

Σε αρνητικό έδαφος, η Jumbo υποχωρεί 0,68% στα 29,40 ευρώ, και ακολουθούν οι ΕΥΔΑΠ και ΔΑΑ με απώλειες 0,42% και 0,10% αντίστοιχα.