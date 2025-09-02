Euroxx: Εκτοξεύει στα 10 ευρώ τη νέα τιμή-στόχο για Τρ. Κύπρου

Οι αναλυτές της Euroxx εκτιμούν ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη, καθώς διαπραγματεύεται με χαμηλό P/E 8,6 που υποδηλώνει discount 12% έναντι του κλάδου.

Σε μεγάλη ανοδική αναθεώρηση της τιμής-στόχου για την Τρ. Κύπρου, στα 10 ευρώ, από 7,1 ευρώ προηγουμένως, προχώρησε η Euroxx Securities, δίνοντας overweight για τη μετοχή την οποία χαρακτηρίζει «πρωταθλήτρια των μερισμάτων».

Οι αναλυτές της Euroxx εκτιμούν ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη, καθώς διαπραγματεύεται με χαμηλό P/E 8,6 που υποδηλώνει discount 12% έναντι του κλάδου, παρά την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και τις ισχυρές διανομές, οι οποίες κινούνται κοντά στο 8%, έναντι μέσου όρου 6% του ανταγωνισμού.

Επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, ότι οι βασικοί καταλύτες για την ανοδική αναθεώρηση είναι οι ισχυρές επιδόσεις σε επίπεδο καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων (NII) λόγω υψηλότερης πιστωτικής επέκτασης, η καλύτερη τιμολόγηση των καταθέσεων και το hedging.

Για το σύνολο του 2025 η Euroxx αναμένει για την Τρ. Κύπρου κέρδη ανά μετοχή 0,90 ευρώ, και ROE 14,6%.