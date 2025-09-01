Να διακόψει το τετραήμερο πτωτικό σερί επιχειρεί η Λεωφόρος Αθηνών, με τη Wall Street να παραμένει σήμερα κλειστή λόγω αργίας. Στις 2.030 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, οι τράπεζες στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap.

Να διακόψει το τετραήμερο πτωτικό σερί και να χτίσει αποστάσεις ασφαλείας από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων επιχειρεί τη Δευτέρα η Λεωφόρος Αθηνών, με τη Wall Street να παραμένει σήμερα κλειστή λόγω αργίας, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί στη συναλλακτική δραστηριότητα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Τα »μέτωπα» από το εξωτερικό που επηρέασαν τις αγορές το προηγούμενο διάστημα παραμένουν απολύτως ενεργά, είτε πρόκειται για την Ουκρανία, είτε για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, είτε για την απόπειρα του Λευκού Οίκου να θέσει υπό τον έλεγχό του τη Fed, ενώ ένα ακόμα «επεισόδιο» προστίθεται στο σίριαλ των δασμών, μετά την απόφαση του Ομοσπονδιακού Εφετείου στις ΗΠΑ που έκρινε παράνομες τις περισσότερες δασμολογικές παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, μια απόφαση που η αμερικανική κυβέρνηση έδειξε να παραγνωρίζει προς το παρόν.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός αναγνώρισε σε χθεσινή του συνέντευξη ότι το πιθανότερο αποτέλεσμα για την κυβέρνησή του, στην ψηφοφορία της 8ης Σεπτεμβρίου, είναι να μην εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης. Στο μεταξύ, η επικεφαλής της ΕΚΤ σημείωσε ότι η Γαλλία δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση που θα απαιτούσε την παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), όμως οποιοσδήποτε κίνδυνος να πέσει μια κυβέρνηση στην ευρωζώνη είναι «ανησυχητικός».

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον στρέφεται όλο και πιο έντονα στα εγχώρια αποτελέσματα, καθώς αυτή την εβδομάδα ανακοινώνουν κατά σειρά οι ΟΠΑΠ, Trade Estates, Quest και Ideal, ενώ πυκνό είναι το ημερολόγιο και την ερχόμενη εβδομάδα.

Στο μεταξύ, την Παρασκευή αναμένεται και η αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου από τη DBRS, και έπεται η Moody’s στις 19 Σεπτεμβρίου.

Όπως σχολιάζει η Fast Finance, παρά τη διόρθωση της τελευταίας εβδομάδας, ο Αύγουστος έκλεισε με μικρά κέρδη, ενώ η απόδοση σε επίπεδο ΓΔ και τραπεζών από την αρχή του έτους δείχνει ότι υπάρχει απόθεμα κερδών. «Σε μεγάλη εικόνα, δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό. Ακόμη και μια διόρθωση της τάξης του 10% δεν θα ανέτρεπε τη γενικότερη τάση» αναφέρει η χρηματιστηριακή, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «η αυξημένη μεταβλητότητα δημιουργεί ευκαιρίες για χαρτοφυλάκια που είχαν μείνει εκτός να πάρουν νέες θέσεις» και ότι «το μόνο βέβαιο είναι ότι η ρευστότητα παραμένει ισχυρή και αναζητά τρόπους να εισέλθει εκ νέου στο σύστημα».

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.033,98 μονάδες με κέρδη 0,61%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών. Νωρίτερα έφτασε να ενισχύεται έως και άνω του 1% και μέχρι τις 2.043 μονάδες.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 1,33% στις 2.181,63 μονάδες, με τη Euroxx να αναθεωρεί ανοδικά τις τιμές-στόχους για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Συνολικά 55 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, έναντι 38 που υποχωρούν και 59 που παραμένουν αμετάβλητες, με τζίρο που λίγο μετά τις 11:00 διαμορφώνεται σε 23,6 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, 6,62 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Οι τράπεζες βρίσκονται στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap, με την ΕΤΕ στο +1,90%, την Alpha Bank στο +1,65% και τις Eurobank και Τρ. Πειραιώς να ενισχύονται 1,24% και 1,065 αντίστοιχα.

Με μικρότερα κέρδη ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των ΟΤΕ (+0,69%), Σαράντης (+0,68%), Lamda Development (+0,54%), ΟΠΑΠ (+0,47%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,45%) και Metlen (+0,36%).

Στον αντίποδα η ΕΥΔΑΠ υποχωρεί 1,10% στα 7,17 ευρώ, και ακολουθούν με μικρότερες απώλειες οι μετοχές των Helleniq Energy, Jumbo, Cenergy, ΔΕΗ, Aegean, ElvalHalcor και Optima.

Αμετάβλητη στα 43,02 ευρώ η Coca-Cola HBC, όπως και οι Aktor και Τρ. Κύπρου στα 7,79 ευρώ και 7,70 ευρώ αντίστοιχα.