Διστακτικότητα και επιλεκτικές κινήσεις στο ταμπλό του ΧΑ

Διστακτική η εκκίνηση των συναλλαγών της Πέμπτης στη Λεωφόρο Αθηνών, με οριακές μεταβολές τόσο για τον Γενικό Δείκτη, όσο και για τον δείκτη των τραπεζών που προέρχεται από διήμερη διόρθωση 3,9%.

Εκτός συνόρων, το πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία συνεχίζει να απασχολεί επενδυτές και αναλυτές. Γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος Μακρόν έχει ήδη αρχίσει να διαβουλεύεται με στελέχη από τα κόμματα του «παραδοσιακού» πολιτικού φάσματος, αναζητώντας τον διάδοχο του Μπαϊρού. Ωστόσο, όπως σχολιάζουν οι αναλυτές της UniCredit, οποιοσδήποτε κι αν διορισθεί στη θέση του πρωθυπουργού, πιθανότατα θα δυσκολευτεί να εξασφαλίσει διακομματική συναίνεση ικανή να του επιτρέψει να τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι πιθανό να οδηγήσει τελικά τον Μακρόν στο να καλέσει απευθείας σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει το αδιέξοδο.

«Αυτή η επιλογή θα έδινε στα πολιτικά κόμματα την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν το ζήτημα των δημόσιων οικονομικών και να εξασφαλίσουν συναίνεση από τις βάσεις τους σε ορισμένα αναγκαία μέτρα για τη μείωση των δαπανών, αν και ενδέχεται να αποδειχθεί εξίσου ανεπιτυχής στην επίλυση της πολιτικής κρίσης» εκτιμά η UniCredit, εξηγώντας ότι «οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές, χωρίς νομοθετικές αλλαγές (όπως η εισαγωγή αναλογικού εκλογικού συστήματος), είναι απίθανο να οδηγήσουν σε μια λιγότερο διχασμένη Εθνοσυνέλευση, δεδομένου του πολιτικού κατακερματισμού και της πόλωσης στη Γαλλία».

Από την πλευρά τους οι αναλυτές της ING σχολιάζουν για τη Γαλλία ότι «είναι δύσκολο να διακρίνουμε μια σαφή πορεία προς τη δημοσιονομική μεταρρύθμιση αυτήν τη στιγμή» και ότι «ένας από τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσει η Γαλλία τους επόμενους μήνες είναι το ενδεχόμενο περαιτέρω υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής της αξιολόγησης, εφόσον τα σχέδια δημοσιονομικής προσαρμογής ατονήσουν». Δεν αποκλείουν μάλιστα διεύρυνση των spreads των γαλλικών ομολόγων εάν η πολιτική κατάσταση κλιμακωθεί».

Εντός συνόρων, και εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών από το βήμα της ΔΕΘ, η αγορά στρέφει ξανά το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα. Χθες ανακοίνωσε η Motor Oil, σήμερα η Austriacard και αύριο ανακοινώνει η Intralot.

Με τις κινήσεις στο ταμπλό να παραμένουν επιλεκτικές, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.071,28 μονάδες, ενισχυμένος 0,07%.

Ανοδικά αντιδρά και ο δείκτης των τραπεζών, με μικρά κέρδη 0,27% στις 2.240,50 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 57 μετοχές κινούνται ανοδικά, 45 υποχωρούν και 51 παραμένουν αμετάβλητες.

Ο τζίρος στα 19,27 εκατ. ευρώ μέχρι στιγμής, εκ των οποίων 5,73 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.