Εργασιακό: Απλοποιούνται οι προσλήψεις, νέες συμβάσεις εργασίας 48 ωρών για έκτακτες ανάγκες

Εισάγεται η σύμβαση εργασίας διάρκειας έως και δύο ημερών, για κάλυψη έκτακτων ή προσωρινών αναγκών μιας επιχείρησης. Η πρόσληψη θα μπορεί να γίνεται με διαδικασίες fast track, ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής στο κινητό, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Ευκολότερες γίνονται οι προσλήψεις με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, ενώ καταργούνται έντυπα (όπως το βιβλίο αδειών, ο ετήσιος πίνακας αδειών Ε11 και ο ετήσιος πίνακας προσωπικού Ε4), που έχουν ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικά. Η αναγγελία πρόσληψης θα μπορεί να ολοκληρώνεται με χρήση ενός μόνο εγγράφου αντί τεσσάρων, όπως γίνεται έως τώρα.

Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει σκοπό τη μείωση της ψηφιακής γραφειοκρατίας που βαρύνει τις επιχειρήσεις, αφού το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, τόσο για την ατομική εργασιακή σχέση, όσο και για το σύνολο των απασχολούμενων της επιχείρησης, με αποτέλεσμα η περαιτέρω υποβολή των ανωτέρω εγγράφων να καθίσταται περιττή.

Παράλληλα, εισάγεται η σύμβαση εργασίας διάρκειας έως και δύο ημερών, για κάλυψη έκτακτων ή προσωρινών αναγκών μιας επιχείρησης, μέσα από ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή «Ταχείας Πρόσληψης». Η πρόσληψη θα μπορεί να γίνεται με διαδικασίες fast track, ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής στο κινητό, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Ο εργοδότης θα δηλώνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη ΙΙ, πριν από την έναρξη της απασχόλησης, τους όρους εργασίας που προβλέπει η νομοθεσία. Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό ή ανήλικο εργαζόμενο, θα καταχωρούνται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Ο εργαζόμενος θα λαμβάνει ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής «MyErgani» με τους όρους της σύμβασης και θα πρέπει να αποδεχθεί ηλεκτρονικά την πρόταση πριν αναλάβει εργασία. Σε περίπτωση τροποποίησης στοιχείων, ο εργοδότης θα αποστέλλει νέα ειδοποίηση και η αποδοχή από τον εργαζόμενο θα πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη του ωραρίου. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου «Δίκαιη Εργασία για Όλους»:

Αναγγελία έναρξης εργασίας στο «Εργάνη ΙΙ»

Κάθε εργοδότης, ο οποίος προσλαμβάνει εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούται να αναρτήσει ηλεκτρονικά στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ, πριν από την έναρξη της εργασίας, την Ψηφιακή Αναγγελία Έναρξης Εργασίας, η οποία περιέχει, ιδίως, τους ουσιώδεις όρους εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 73.

Για την ισχύ της Ψηφιακής Αναγγελίας Έναρξης Εργασίας της περ. α) απαιτείται η υπογραφή αυτής από τον εργαζόμενο ιδιοχείρως ή με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή με ψηφιακή βεβαίωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) ή με αποδοχή αυτής από τον εργαζόμενο μέσω του πληροφοριακού συστήματος «MyErgani» που λειτουργεί στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ.

Για κάθε μεταβολή των όρων εργασίας ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ την Ψηφιακή Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης, η οποία πρέπει να γίνει αποδεκτή από τον εργαζόμενο με έναν από τους τρόπους της περ. β) της παρ. 1. Ο εργοδότης εκπληρώνει την υποχρέωσή του για παροχή πληροφοριών, βάσει του άρθρου 75, με τη γνωστοποίηση της Ψηφιακής Αναγγελίας Έναρξης Εργασίας της περ. α) της παρ. 1 στον εργαζόμενο».

Πρόσληψη για κάλυψη επειγουσών αναγκών

Κάθε εργοδότης δύναται να προσλαμβάνει εργαζόμενους για την κάλυψη επειγουσών αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) ημερών την εβδομάδα, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ταχείας Πρόσληψης».

Πριν από την έναρξη της απασχόλησης, ο εργοδότης δηλώνει μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ, τους ουσιώδεις όρους εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 73. Εφόσον πρόκειται για εργαζόμενο αλλοδαπό ή ανήλικο, μέσω της ίδιας εφαρμογής υποβάλλονται και τα αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Ο εργαζόμενος λαμβάνει ειδοποίηση για την πρόταση προς σύναψη της σύμβασης της παρ. 1 και των όρων της παρ. 2, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «MyErgani», και πρέπει να την αποδεχθεί, μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής, πριν από την έναρξη της απασχόλησης. Σε περίπτωση τροποποιήσεων των δηλωθέντων στοιχείων ο εργοδότης αποστέλλει εκ νέου ηλεκτρονική ειδοποίηση, ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, και ο εργαζόμενος πρέπει να αποδεχθεί την τροποποίηση, το αργότερο έως την έναρξη του αρχικά δηλωμένου ωραρίου ή έως την έναρξη τυχόν μεταβληθέντος ωραρίου, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.

Η αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης-πρότασης για σύναψη της σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη και η αποδοχή της από τον εργαζόμενο ισοδυναμούν και αντικαθιστούν:

την αναγγελία έναρξης εργασίας του άρθρου 578,

τη δήλωση ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας και

την αναγγελία λύσης σύμβασης εργασίας του άρθρου 330.

Αν ο εργαζόμενος βρεθεί να απασχολείται χωρίς να έχει γίνει η ανωτέρω πρόταση και αποδοχή, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130), περί διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία και του άρθρου 572 του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση πρόσληψης μέσω της εφαρμογής του παρόντος, εφαρμόζονται οι προστατευτικές για τον εργαζόμενο διατάξεις που συνδέονται με τη σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας του, καθώς και η υποχρέωση σήμανσης ψηφιακής κάρτας εργασίας του άρθρου 580.