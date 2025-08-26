Βρήκε αφορμή για διόρθωση το ΧΑ - Άγγιξε το μισό δισ. ο τζίρος λόγω rebalancing

Οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία και οι μεθοδεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον έλεγχο της Fed, επιδείνωσαν το κλίμα στις αγορές και έδωσαν αφορμή για διόρθωση στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο Γενικός Δείκτης υποχρεώθηκε στη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τις 9 Απριλίου, όταν οι αγορές κινούνταν ακόμη στα «απόνερα» της «Ημέρας της Απελευθέρωσης»…

Οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, αλλά και η κλιμάκωση της προσπάθειας του Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχό του τη Fed, επιδείνωσαν το κλίμα στις διεθνείς αγορές και έδωσαν αφορμή για σημαντική διόρθωση στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Πιέσεις εκδηλώθηκαν από την έναρξη των συναλλαγών σε όλα τα… μήκη και πλάτη του ταμπλό, ενώ κατά διαστήματα το σύνολο των μετοχών των FTSE Large Cap βρισκόταν σε αρνητικό έδαφος.

Ως αποτέλεσμα, ο Γενικός Δείκτης υποχρεώθηκε την Τρίτη στη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση του από τις 9 Απριλίου, όταν οι αγορές κινούνταν ακόμη στα «απόνερα» της «Ημέρας της Απελευθέρωσης»…

Η αιφνιδιαστική κίνηση του Γάλλου πρωθυπουργού, ο οποίος ζητά την ψήφο εμπιστοσύνης του γαλλικού κοινοβουλίου στις 8 Σεπτεμβρίου, εν μέσω σφοδρών κοινωνικών αντιδράσεων και πριν φέρει προς συζήτηση τον νέο προϋπολογισμό, «ξύπνησε» φόβους κυβερνητικής κατάρρευσης στις αγορές.

Στο μεταξύ, αναστάτωση σημειώνεται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να κλιμακώσει την προσπάθειά του ώστε να θέσει υπό τον έλεγχό του τη Fed. Σε μία κίνηση χωρίς ιστορικό προηγούμενο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι απέλυσε τη Λίζα Κουκ από μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, με την ίδια να αμφισβητεί τη νομιμότητα αυτής της απόφασης. Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι, η διαφορά σε σχέση με την επιθετική ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Fed, είναι ότι τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος προχωρά σε συγκεκριμένες κινήσεις που υπονομεύουν την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Αναλυτές της ING επισημαίνουν ότι η υπόθεση Κουκ θα καταλήξει στα δικαστήρια, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν η ίδια θα διατηρήσει τη θέση της κατά τη διάρκεια της εκδίκασης ή αν το Διοικητικό Συμβούλιο της Fed και η επιτροπή νομισματικής πολιτικής (FOMC), η οποία συνεδριάζει στις 16-17 Σεπτεμβρίου, θα μείνουν με ένα μέλος λιγότερο μέχρι να λυθεί η δικαστική διαμάχη...

Υπενθυμίζουν, επίσης, ότι νωρίτερα φέτος η Standard & Poor’s είχε προειδοποιήσει ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑ+ των ΗΠΑ «μπορεί να βρεθεί υπό πίεση» σε περίπτωση πολιτικών εξελίξεων οι οποίες θα επηρεάσουν την ισχύ των αμερικανικών θεσμών και τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα ή ανεξαρτησία της Fed.

Σε αυτό το κλίμα, και μετά από μια περίοδο συσσώρευσης στη ζώνη των 2.090-2.140 μονάδων, ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών βρέθηκε να υποχωρεί έως και 2,48% στις 2.063,63 μονάδες, απώλειες που εν μέρει περιορίστηκαν στη συνέχεια, με τον ΓΔ να κλείνει στο -1,87% και τις 2.076,57 μονάδες.

Αισθητά μεγαλύτερες οι πιέσεις για τον τραπεζικό δείκτη, και λόγω υπεραπόδοσης, ο οποίος βρέθηκε ενδοσυνεδριακά στο -3,65% πριν κλείσει με απώλειες 2,67% στις 2.263,42 μονάδες.

Ενδεικτικό, ότι στο σύνολο του ταμπλό μόλις 20 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, έναντι 103 που υποχώρησαν και 30 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Σε ό,τι αφορά την αξία των συναλλαγών, ο τζίρος άγγιξε το μισό δισ. ευρώ, λόγω του rebalancing στους δείκτες του MSCI (παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν αλλαγές για ελληνικούς τίτλους). Για την ακρίβεια, διαμορφώθηκε σε 457,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 38,72 εκατ. ευρώ μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών.

« Κοκκίνησαν » FTSE Large και Mid Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap μόλις τρεις μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος. Η Optima ενισχύθηκε 1% στα 8,12 ευρώ, η ΕΥΔΑΠ 0,97% στα 7,30 ευρώ και η Aegean 0,27% στα 15,02 ευρώ.

Στον αντίποδα βρέθηκαν η Alpha Bank με πτώση 6,32% στα 3,54 ευρώ, η ΕΤΕ με απώλειες 2,97% στα 12,40 ευρώ, η Σαράντης που υποχώρησε 2,93% στα 14,56 ευρώ, καθώς και οι Coca-Cola HBC και Jumbo με πτώση 2,78% και 2,02% αντίστοιχα.

Σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Eurobank (-1,99%), ΔΕΗ (-1,91%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,62%), ΟΤΕ (-0,80%), Τρ. Πειραιώς (-0,79%), ΟΠΑΠ (-0,78%).

Παρόμοια εικόνα και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, όπου ανοδικά κινήθηκαν μόνο οι τίτλοι των Alumil (+2,52% στα 5,70 ευρώ) και ΕΧΑΕ (+0,14% στα 7,09 ευρώ). Στον αντίποδα βρέθηκαν οι μετοχές των Ελλάκτωρ (-2,96%), ΟΛΘ (-2,06%), Πλαστικά Θράκης (-1,90%), Dimand (-1,81%) και Άβαξ (-1,53%).