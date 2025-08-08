Χαλκός: Οδεύει προς εβδομαδιαία άνοδο με την κατάρρευση του ορυχείου της Codelco στο επίκεντρο

Κέρδη αναμένεται να καταγράψει αυτή την εβδομάδα ο χαλκός, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις επιπτώσεις από το κλείσιμο του μεγαλύτερου ορυχείου της Codelco στη Χιλή, μετά από ένα θανατηφόρο ατύχημα.

Η σεισμική δραστηριότητα που οδήγησε στο να διακοπούν οι εργασίες στο El Teniente, ένα από τα μεγαλύτερα υπόγεια ορυχεία χαλκού στον κόσμο, από τις 31 Ιουλίου, είναι πιθανό να συνδέεται με τις μεταλλευτικές δραστηριότητες και όχι με φυσικά αίτια, αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο άτομο με άμεση γνώση της υπόθεσης.

Η κατάρρευση έχει ταράξει τη μεταλλευτική βιομηχανία της Χιλής, όπου τα έργα πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να αντέχουν τη συχνή και μερικές φορές καταστροφική σεισμική δραστηριότητα. Το περιστατικό συνέβη επίσης σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια προσφορά χαλκού υστερεί, αναγκάζοντας τα χυτήρια να μειώσουν την παραγωγή του επεξεργασμένου μετάλλου που είναι κρίσιμο για την πράσινη μετάβαση. Η κρατική Codelco έχει υποβάλει αίτημα να ξεκινήσει εκ νέου και εν μέρει τη λειτουργία του ορυχείου, ενώ διεξάγει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

Ο χαλκός σημειώνει άνοδο 0,2% στα 9.707,50 δολάρια ο τόνος στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, επεκτείνοντας την εβδομαδιαία άνοδό του στο 0,8%.

Το σιδηρομετάλλευμα υποχωρεί 0,5% στα 101,70 δολάρια ανά τόνο στη Σιγκαπούρη, καθώς οι επενδυτές αναμένουν περικοπές στην παραγωγή χάλυβα στις βόρειες περιοχές της Κίνας, της μεγαλύτερης καταναλώτριας χώρας, ενόψει στρατιωτικής παρέλασης στις 3 Σεπτεμβρίου.