Κέρδη στις ευρωαγορές - Αποτελέσματα και συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στο επίκεντρο

Άλμα 4% για την Allianz - «Βουτιά» σχεδόν 8% για Rheinmetall.

Σε θετικό κλίμα ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Πέμπτης στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να επεξεργάζονται την επερχόμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν αλλά και τις εξελίξεις στο εμπορικό μέτωπο, καθώς σήμερα τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί των ΗΠΑ σε προϊόντα εισαγόμενα από δεκάδες οικονομίες. Τέλος, παρακολουθούν με προσοχή τον νέο γύρο ανακοινώσεων για τις επιδόσεις εταιρειών της περιοχής στο β' τρίμηνο.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατέγραψε κέρδη 0,92% στις 546,04 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 ενισχύθηκε κατά 1,38% στις 5.335,8 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημείωσε άνοδο 1,68% στις 24.305 μονάδες, όπως και ο γαλλικός CAC 40, ο οποίος κέρδισε 0,97% στις 7.709,32 μονάδες.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,69% στις 9.100,77 μονάδες, παρά την απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) να μειώσει τα επιτόκια στο 4% (από 4,25%). Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB σημείωσε κέρδη 0,93% στις 41.392 μονάδες.

Στο ταμπλό, με άλμα 4,11% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο τίτλος της Allianz, καθώς ο γερμανικός κολοσσός του ασφαλιστικού κλάδου ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών για τα κέρδη στο β' τρίμηνο, ενώ αναθεώρησε ανοδικά το guidance για το σύνολο του έτους.

Από την άλλη, η μετοχή της Rheinmetall σημείωσε απώλειες 7,99%, παρά το γεγονός ότι η μεγαλύτερη αμυντική βιομηχανία της Γερμανίας κατέγραψε κέρδη ρεκόρ το α' εξάμηνο του 2025, εν μέσω μίας περιόδου αύξησης των δαπανών για στρατιωτικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, οι πωλήσεις του ομίλου από την αρχή του έτους έως και το τέλος Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 24% στα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κέρδη έφθασαν τα 475 εκατομμύρια ευρώ, από 404 εκατομμύρια κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με αύξηση 18%.