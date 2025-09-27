Αδελφοποίηση Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με τον Ιατρικό Σύλλογο Κω «Ο Ιπποκράτης»

Η αδελφοποίηση με τον Ιατρικό Σύλλογο Κω δεν είναι μόνο μια συμβολική κίνηση, αλλά μια ουσιαστική συνεργασία, αναφέρει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος Ιατρικός Σύλλογος της χώρας, προχώρησε σε αδελφοποίηση με τον Ιατρικό Σύλλογο Κω «Ο Ιπποκράτης», τιμώντας έτσι το νησί που αποτελεί τη γενέτειρα του πατέρα της Ιατρικής. Στόχος της αδελφοποίησης είναι η ενίσχυση των επιστημονικών δεσμών μεταξύ των μελών των δύο Συλλόγων και η ανάπτυξη συνεργασιών που θα προάγουν τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την έρευνα, την προληπτική ιατρική και την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, που αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνές κέντρο υγείας και ευεξίας.

«Η αδελφοποίηση με τον Ιατρικό Σύλλογο Κω δεν είναι μόνο μια συμβολική κίνηση, αλλά μια ουσιαστική συνεργασία που χτίζεται πάνω στις αξίες της Ιατρικής και στη διαχρονική παρακαταθήκη του Ιπποκράτη» σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης και προσθέτει: «Ο ΙΣΑ μαζί με το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ιατρών έχουν πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες για τη διάδοση του Ιπποκρατικού πνεύματος ανά τον κόσμο και την αναβίωση του αυθεντικού όρκου του Ιπποκράτη στην Κω. Στον τόπο του Ιπποκράτη και στην καρδιά της Πρωτεύουσας ενώνουμε τις δυνάμεις μας με στόχο την προώθηση της επιστημονικής γνώσης, την υποστήριξη των συναδέλφων μας και την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, που μπορεί να αναδείξει τη χώρα μας σε παγκόσμιο προορισμό υγείας. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο δίκτυο αδελφοποιήσεων που έχουμε ήδη αναπτύξει σε Ελλάδα και εξωτερικό, με σκοπό να χτίσουμε γέφυρες συνεργασίας που ενδυναμώνουν το ιατρικό σώμα και την κοινωνία».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΙΣA Κω Κατερίνα Γαβαλά επισήμανε ότι η αδερφοποίηση με τον ΙΣΑ στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας και κύρους. «Οι γιατροί της χώρας ενώνονται και χαράζουν δρόμους με εθνικό και παγκόσμιο αποτύπωμα», τόνισε η κυρία Γαβαλά και προσέθεσε: «Η συνεργασία μας με τον ΙΣΑ αποκτά έναν ακόμη πιο ισχυρό συμβολισμό μέσα από την αδελφοποίηση των Συλλόγων μας. Ο ΙΣΑ έχει προσφέρει πολλά, συμβάλλοντας στην αναβίωση του Ιπποκρατικού πνεύματος με δράσεις ανά τον κόσμο καθώς και με την καθιέρωση της Ιπποκρατείου Εβδομάδας και την Ορκωμοσία των αρίστων αποφοίτων Ιατρικών Σχολών από όλο τον κόσμο, στην πατρίδα του Ιπποκράτη. Η κοινή μας πορεία ανοίγει νέους δρόμους για την προώθηση της ιατρικής επιστήμης και την ενίσχυση του ιατρικού τουρισμού».

Σημειώνεται ότι η αδελφοποίηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο Δίκτυο Αδελφοποιήσεων Ιατρικών Συλλόγων, που έχει δημιουργήσει ο ΙΣΑ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο την ενδυνάμωση της επιστημονικής συνεργασίας, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την προώθηση κοινών δράσεων. Το δίκτυο αυτό θα δώσει τη δυνατότητα διοργάνωσης φόρουμ επικοινωνίας, συνεδρίων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον Έλληνα πολίτη και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ιατρικού κόσμου.

