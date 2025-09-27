Ανδρουλάκης: Στη Χίο περιοδεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Ανδρουλάκης θα παραμείνει στο νησί ως και τη Δευτέρα, όπου θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο Χανδρής.

Στη Χίο περιοδεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης από σήμερα Σάββατο 27 έως και τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να φτάσει στη Χίο το απόγευμα του Σαββάτου και η περιοδεία του θα ξεκινήσει με επισκέψεις στις 6:30 μμ στα Νένητα, ακολούθως στην Καλαμωτή (7:15 μμ) και στο Πυργί (8 μμ) όπου θα συναντηθεί με πολίτες.

Την Κυριακή στις 11 πμ ο κ. Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Βολισσό, ενώ τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο Χανδρής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ