Κυβερνητικές πηγές: Απροκάλυπτη η εργαλειοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Με αφορμή δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για «κυνήγι μαγισσών».

"Η εργαλειοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πια απροκάλυπτη" τονίζουν κυβερνητικές πηγές, με αφορμή δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, και κάνουν λόγο για "κυνήγι μαγισσών".

"Σχεδόν τρεις μήνες από τη διαβίβαση της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, είχαμε ακόμα μία «μεγάλη ανακάλυψη», σε δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας" ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, και προσέθεσαν:

"Αυτή τη φορά το «κυνήγι μαγισσών» έχει ως επίκεντρο ένα και μόνο τηλεφώνημα του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου Μπαμπασίδη, στο οποίο απαντούσε σε καταγγελία αγρότη σε συνεργάτη της προεδρίας της κυβέρνησης, αρμόδιο να δέχεται καταγγελίες πολιτών και ο οποίος την έλαβε και τη διαβίβασε, όπως και τη σχετική απάντηση σε αυτή. Ο εν λόγω αγρότης, μάλιστα, έχει προσφύγει στις αρχές για τη συγκεκριμένη υπόθεση, διεκδικώντας τα ποσά που θεωρεί ότι θα έπρεπε να του έχουν καταβληθεί". Οι κυβερνητικές πηγές κατέληξαν σημειώνοντας τα εξής:

"Η εργαλειοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πια απροκάλυπτη, όταν όλες οι πτυχές της υπόθεσης ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και, ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής".

