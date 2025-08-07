ΧΑ: Ο Γενικός Δείκτης «κοιτάζει» ακόμα πιο ψηλά

Εκ νέου ανοδικά κινείται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών, εν μέσω εγχώριων εταιρικών αποτελεσμάτων, αλλά και εξελίξεων, εκτός συνόρων, στο «μέτωπο» των δασμών.

Εκ νέου ανοδικά κινείται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών, εν μέσω εγχώριων εταιρικών αποτελεσμάτων, αλλά και εξελίξεων, εκτός συνόρων, στο «μέτωπο» των δασμών.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ, η AXIA Research σημειώνει ότι αποδείχθηκαν καλύτερα των εκτιμήσεων και ουσιαστικά αντιστάθμισαν την αδύναμη εκκίνηση του έτους. Με 996 εκατ. ευρώ προσαρμοσμένο EBITDA στο α’ εξάμηνο, η εταιρεία βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του ετήσιου στόχου των 2,0 δισ. ευρώ, εξηγούν οι αναλυτές της χρηματιστηριακής, ενώ δίνουν έμφαση και στην επιτάχυνση των επενδύσεων, που για το 2025 θα φτάσουν στα επίπεδα των 3,5 δισ. ευρώ. Η AXIA δίνει σύσταση «buy» για τη μετοχή της ΔΕΗ με τιμή-στόχο 22,60 και σημειώνει ότι θα επανέλθει μετά την πλήρη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης αναμένονται αποτελέσματα και από τη HelleniQ Εnergy, αλλά και οι ανακοινώσεις του MSCI για την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του. Υπενθυμίζεται ότι στη σύνθεση του MSCI Greece Standard συμμετέχουν 9 μετοχές: ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, ΕΤΕ, Τρ. Πειραιώς καιMetlen. Οιόποιες αλλαγές θαισχύσουν μετά τοκλείσιμο της συνεδρίασης της 26ης Αυγούστου.

Εκτός συνόρων, από σήμερα τίθενται σε ισχύ οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ σε εισαγωγές από δεκάδες χώρες, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει να… μοιράζει δασμούς εδώ κι εκεί… Στο μεταξύ, η προσπάθεια της Ελβετίας να καταλήξει σε μια πιο ευνοϊκή συμφωνία με τις ΗΠΑ, ώστε να αποφύγει δασμούς 39%, μοιάζει προς το παρόν ανεπιτυχής.

Στο μεταξύ, τα πρώτα «σημάδια» των δασμών έγιναν εμφανή στις γερμανικές εξαγωγές, ενώ οι προσδοκίες για κυκλική ανάκαμψη της βιομηχανκής παραγωγής στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης τίθενται πλέον εν αμφιβόλω.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.056,78 μονάδες με κέρδη 0,85%.

Έντονα ανοδικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 1,28% στις 2.285,35 μονάδες, με την ΕΤΕ στη σύνθεσή του να σημειώνει τα υψηλότερα ποσοστιαία κέρδη.

Λίγο μετά τις 11:00 ο τζίρος διαμορφώνεται σε 22,25 εκατ. ευρώ, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 78 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι μόλις 27 που υποχωρούν και 47 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.