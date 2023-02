Ποιοι έκλεψαν τις εντυπώσεις στο conference της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στο Παρίσι

Ιδιαίτερα ισχυρό ήταν το ενδιαφέρον που καταγράφηκε από διεθνή χαρτοφυλάκια στο συνέδριο που πραγματοποίησε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στο Παρίσι, με τη συμμετοχή 13 ελληνικών εισηγμένων εταιρειών.

Σε αυτό συμμετείχαν οι Αlpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Motor Oil, Mytilineos, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τέρνα Ενεργειακή, ΟΠΑΠ, Sarantis, Fourlis, Titan, ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ και Ideal.

Από πλευράς διαχειριστών και θεσμικών, το παρών έδωσαν οι Axa, Amundi, Allianz, Amiral, Ofi, Edmond de Rothschild, Lazard, Octo, DNCA, Equigest και GEFIP.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 85 one on one meetings, με το κλίμα να είναι εξαιρετικά θετικό και το συνέδριο να εξελίσσεται σε ένα από τα καλύτερα των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υψηλότερο ενδιαφέρον υπό τη συνοδεία ενός σημαντικού αρθμού συναντήσεων καταγράφηκε για τη Sarantis, τη Fourlis, τη Mytilineos αλλά και τις τρεις συστημικές τράπεζες, με τους ξένουν να εστιάζουν τόσο στα business plan όσο και στις προοπτικές που ανοίγονται για την ελληνική οικονομία, υπό το πρίσμα της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

Κάπως έτσι δίνεται συνέχεια στο ολοένα και υψηλότερο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από ισχυρά διεθνή funds και διαχειριστές προς την εγχώρια αγορά.

Λίγες ημέρες νωρίτερα εξάλλου, και σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr , ένας εκ των ισχυρότερων αμερικανικών οίκων, η JP Morgan, συντόνισε, προσκάλεσε και έφερε στην Ελλάδα πελάτες της από τις Fidelity (υπό διαχείριση κεφάλαια σε μετοχές ύψους 1,99 τρισ. δολαρίων), T. Rowe Price (υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 712 δισ. δολαρίων σε αγορές μετοχών), Balyasny (υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 15,7 δισ. δολαρίων) και Hermes (υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 624 δισ. δολαρίων), πραγματοποιώντας συναντήσεις τόσο με τις διοικήσεις των τραπεζών, όσο και με κυβερνητικούς παράγοντες.

Ανδρέας Βελισσάριος