Ο ισχυρός επενδυτής και ιδρυτής του fund Pershing Square, που κέρδισε 2,6 δισ. δολάρια σε trades εν μέσω πανδημίας δήλωσε μέσω του προσωπικού λογαριασμού στο Twitter, ότι η «Όμικρον» θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό «bullish» για τις αγορές μετοχών και «bearish» για τα ομόλογα.

I should have said: bullish for the equity market, bearish for the bond market https://t.co/Kvk0t4uViA

— Bill Ackman (@BillAckman) November 29, 2021