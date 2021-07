Ο ιδρυτής του dogecoin εξηγεί γιατί δεν θέλει τα κρυπτονομίσματα: «Ελέγχονται από ένα ισχυρό καρτέλ πλουσίων»

Ο Jackson Palmer, ο συνιδρυτής του εμνευσμένου από ένα meme κρυπτονομίσματος dogecoin, έκανε μια σπάνια επιστροφή στο Twitter την Τετάρτη για να πει μερικά σκληρά λόγια για τα κρυπτονομίσματα.

«Συχνά με ρωτάνε 'εάν θα επιστρέψω στο κρυπτονόμισμα' ή αν θα ξαναρχίσω να μοιράζομαι τακτικά τις σκέψεις μου για το θέμα. Η απάντησή μου είναι ολόψυχα 'οχι'», έγραψε ο Palmer στο Twitter.

I am often asked if I will “return to cryptocurrency” or begin regularly sharing my thoughts on the topic again. My answer is a wholehearted “no”, but to avoid repeating myself I figure it might be worthwhile briefly explaining why here…

— Jackson Palmer (@ummjackson) July 14, 2021