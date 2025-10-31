Συνάντηση Χρυσοχοΐδη με τους διευθυντές και αρχιφύλακες των φυλακών

Ο υπουργός δήλωσε ότι η ηγεσία του υπουργείου έχει τη βούληση και τη διάθεση να συμβάλει ουσιαστικά στην επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν και τόνισε ότι θα διατηρήσει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με όλη την ιεραρχία της σωφρονιστικής δομής της χώρας.

Τα θέματα που απασχολούν το προσωπικό των σωφρονιστικών ιδρυμάτων της χώρας και τα ζητήματα που προκύπτουν γενικότερα στο χώρο, συζήτησε χτες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μαζί με τον υφυπουργό, Γιάννη Λαμπρόπουλο, και τον γενικό γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστο Περρή, σε συνάντηση που είχαν στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, με τους διευθυντές και τους αρχιφύλακες όλων των φυλακών της χώρας.

Ο υπουργός δήλωσε ότι η ηγεσία του υπουργείου έχει τη βούληση και τη διάθεση να συμβάλει ουσιαστικά στην επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν και τόνισε ότι θα διατηρήσει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με όλη την ιεραρχία της σωφρονιστικής δομής της χώρας.

Ειδικότερα, ο κ. Χρυσοχοΐδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη συνάντηση, αναφέρει:

«Μαζί με τον υφυπουργό, Γιάννη Λαμπρόπουλο και τον γενικό γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστο Περρή, συναντηθήκαμε με τους Διευθυντές και τους Αρχιφύλακες των Σωφρονιστικών Καταστημάτων της χώρας μας.

Αφού τους ευχαρίστησα και τους έδωσα συγχαρητήρια για το δύσκολο έργο που επιτελούν καθημερινά, με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης, άκουσα με προσοχή όλα τα θέματα που έθεσαν. Τους διαβεβαίωσα πως έχουμε και τη βούληση, αλλά και τη διάθεση να συμβάλουμε ουσιαστικά στην έγκαιρη αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν.

Ο ανοιχτός και γόνιμος διάλογος είναι το "κλειδί". Γι' αυτό διατηρούμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας με όλη την ιεραρχία της σωφρονιστικής δομής της χώρας.

Η Πολιτεία αναγνωρίζει και στηρίζει τις προσπάθειες όλων αυτών που υπηρετούν το σωφρονιστικό μας σύστημα, με πίστη στο καθήκον και σεβασμό στον άνθρωπο».