Οι δύο δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας Έλον Μασκ και Τζακ Ντόρσεϊ συμφώνησαν να συζητήσουν για το bitcoin σε ένα event τον Ιούλιο.

Σε μια περίεργη συνομιλία στο Twitter ο Μασκ απάντησε σε ένα tweet του Nτόρσεϊ ο οποίος προωθούσε ένα event με τίτλο «Η λέξη από Β», και το οποίο έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει εταιρείες και θεσμικούς επενδυτές να υιοθετήσουν την χρήση του bitcoin.

“Bicurious?”, τον ρώτησε ο CEO της Tesla, χρησιμοποιώντας μία λέξη από Β όπως είναι και ο τίτλος του event αλλά παραπέμποντας στον όρο για την περιέργεια σεξουαλικού πειραματισμού με άτομα του ίδιου φύλου.

Σε απάντηση, ο Ντόρσεϊ του απάντησε: «Παράξενο! Εσύ κι εγώ ας συζητήσουμε στο event. Μπορείς να μοιραστείς όλες σου τις παραξενιές…»

Ο Μασκ συμφώνησε: «Για το Bitcurious; Πολύ καλά λοιπόν, ας το κάνουμε», με τον Ντόρσεϊ να απαντά: «Έγινε! Θα το κανονίσουμε».

Το event θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουλίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του «προσφέροντας μια ζωντανή εμπειρία και μια λίστα περιεχομένου στην επενδυτική κοινότητα, επιτρέποντας μια πιο εξειδικευμένη συζήτηση για τον ρόλο που το bitcoin μπορεί να παίξει παγκοσμίως».

The #bitcoin development community above all else.

As more companies and institutions get into the mix, we all want to help protect and spread what makes #bitcoin open development so perfect.

This day is focused on education and actions to do just that.https://t.co/5pxX1LIVVA

— jack (@jack) June 24, 2021