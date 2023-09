Η GSΚ εγκαινιάζει εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Έρπητα Ζωστήρα

Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

Η GSK Ελλάδος, με γνώμονα την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού και των ασθενών της χώρας σχετικά με τη νόσο του έρπητα ζωστήρα, εγκαινιάζει την εν λόγω εκστρατεία, που αποτελεί μέρος της παγκόσμιας καμπάνιας “Some Say”, με στόχο τη συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα συμπτώματα, τις πιθανές επιπλοκές, τις επιπτώσεις αλλά και την πρόληψη της επώδυνης νόσου του έρπητα ζωστήρα.

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα ενεργειών για την ενημέρωση, όσο το δυνατόν περισσότερων, ενηλίκων σε όλη την Ελλάδα, η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της GSK για τον έρπητα ζωστήρα περιλαμβάνει ένα κεντρικό τηλεοπτικό spot, στο οποίο προβάλλεται με αναπαραγωγή σχετικών αναφορών η συμπτωματολογία και η εμπειρία ανθρώπων που εκδήλωσαν έρπητα ζωστήρα.

Το spot μεταδίδεται από τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα προβάλλεται σε οθόνες θεραπευτικών και διαγνωστικών κέντρων σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, τη συνολική εκστρατεία πλαισιώνουν ραδιοφωνικά spot και αναφορές ραδιοφωνικών παραγωγών, καθώς και έντυπο υλικό, το οποίο θα διανείμετε εντός των επόμενων μηνών σε κεντρικά σημεία της χώρας, προκειμένου να ενημερωθεί αποτελεσματικά ο γενικός ενήλικος πληθυσμός για τη συγκεκριμένη νόσο αλλά και την εν γένει σημασία της πρόληψης.

Ο έρπης ζωστήρας προκαλείται από την εκ νέου ενεργοποίηση του ιού της ανεμοβλογιάς-έρπητα ζωστήρα, ο οποίος είναι ο ίδιος ιός που προκαλεί την ανεμοβλογιά[1]. Εμφανίζεται ως ένα φυσαλιδώδες, επώδυνο εξάνθημα, το οποίο εκδηλώνεται στη μία πλευρά του σώματος ή του προσώπου και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές και μακροχρόνιες επιπλοκές[2]. Τα άτομα που έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα λόγω υποκείμενης νόσου ή θεραπείας διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης έρπητα ζωστήρα, ενώ ένα στα τρία άτομα θα εμφανίσουν έρπητα ζωστήρα κάποια στιγμή στη ζωή τους[3]. Για τους υγιείς ενήλικες, παγκοσμίως, ο κίνδυνος εκδήλωσης έρπητα ζωστήρα αυξάνεται μετά την ηλικία των 50 ετών, καθώς πάνω από το 90% των ενηλίκων της ηλικίας αυτής είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπητα ζωστήρα και συνεπώς βρίσκονται σε κίνδυνο εκδήλωσης της νόσου[4]

Ο Εμπορικός Διευθυντής του τμήματος Εμβολίων Ενηλίκων της GSK Ελλάδος, κ. Ηλίας Λένας, δήλωσε σχετικά: «Στη GSK πιστεύουμε ότι η πρόληψη σε όλα τα στάδια της ζωής του ανθρώπου είναι το κλειδί για ένα πιο υγιές μέλλον, και εργαζόμαστε συστηματικά με στόχο να ευαισθητοποιήσουμε τις κοινωνίες στις οποίες ενεργούμε για την αξία της πρόληψης. Μέσω του συνόλου των ενεργειών της εκστρατείας, επιθυμούμε να παροτρύνουμε τον γενικό ενήλικο πληθυσμό να απευθυνθεί στον θεράποντα ιατρό του, και να ενημερωθεί για τις συνέπειες και τις δυνατότητες πρόληψης του έρπητα ζωστήρα, μίας ιδιαίτερα επίπονης νόσου. Στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω εκστρατεία αποτελεί μία πρωτοβουλία που εντάσσεται στη συνολική μας δέσμευσή για την ενίσχυση της προστασίας του γενικού ενήλικου πληθυσμού της χώρας, έναντι των δυσάρεστων συνεπειών της νόσησης από λοιμώδη νοσήματα».

Ο Πρόεδρος της Ελληνική Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας κ. Ιωάννης Μπάρκης, επισήμανε: «Ο έρπης ζωστήρας είναι ένα ιογενές δερματικό νόσημα, ιδιαίτερα επώδυνο, που οφείλεται στην αναζωπύρωση του ιού της ανεμοβλογιάς. Εμφανίζεται πιο συχνά σε άτομα μεγάλης ηλικίας, σε άτομα πάσχοντα από χρόνια νοσήματα ή σε άτομα που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή θεραπείας κατά το ενήλικο στάδιο της ζωής τους. Στην Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία θεωρούμε σημαντικές τις εκστρατείες ενημέρωσης κοινού όπως αυτή της GSK και τις υποστηρίζουμε ενεργά καθώς πιστεύουμε πώς διαδραματίζουν πολύ σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στη σωστή και έγκυρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού».

