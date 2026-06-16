Πώς να επιβιώσετε σε μια πολύωρη πτήση

Tips για να κάνετε πιο εύκολο το πολύωρο ταξίδι σας με το αεροπλάνο.

Τα μεγάλα ταξίδια είναι συναρπαστικά και αποτελούν την ευκαιρία να γνωρίσουμε διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες. Ωστόσο, συνήθως απαιτούν να πάρουμε μία ή και περισσότερες μεγάλες πτήσεις.

Ειδικά σε μια πολύωρη πτήση είναι σημαντικό να επιλέξετε τη θέση σας από νωρίς και να μην το αφήσετε για τελευταία στιγμή. Αν προτιμάτε να σηκώνεστε άνετα και πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πτήσης, καλό είναι να διαλέξετε κάποια θέση στον διάδρομο, ενώ αν θέλετε να χαζεύετε έξω ή να ακουμπάτε σε αυτό, επιλέξτε μια θέση στο παράθυρο. Για περισσότερο χώρο, μπορείτε να κλείσετε τη θέση δίπλα στην έξοδο κινδύνου. Μην καθυστερήσετε την επιλογή σας, καθώς όταν θα έχουν κλείσει οι θέσεις θα καθίσετε όπου υπάρχει κενό.

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