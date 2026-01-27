Ειδήσεις | Ελλάδα

Πού βρίσκεται σήμερα η ελληνική σημαία που κατέβασαν οι Τούρκοι από τα Ίμια

Newsroom
ίμια
Τα Ίμια είναι δύο άνυδρα μικροσκοπικά νησάκια του νοτιοανατολικού Αιγαίου, που το καθένα έχει έκταση μικρότερη από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.

Είναι μικρές ακατοίκητες βραχονησίδες μεταξύ του νησιωτικού συμπλέγματος των Δωδεκανήσων και των νοτιοδυτικών ακτών της Τουρκίας. Απέχουν 3,8 ναυτικά μίλια από το Μποντρούμ (Αλικαρνασσός) της Τουρκίας, 5,5 ν.μ. από την Κάλυμνο και 2,5 ν.μ. από το πλησιέστερο ελληνικό έδαφος, τη βραχονησίδα Καλόλιμνος.

Τα Ίμια παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα από την Ιταλία το 1947 με τη Συνθήκη των Παρισίων, ακολουθώντας την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Και όμως σε εκείνα τα δύο μικρά κομμάτια γης που είναι «ριγμένα» θαρρείς στο πέλαγος, τον χειμώνα του 1996 ακούστηκαν πιο δυνατά από ποτέ στη σύγχρονη ιστορία τα τύμπανα του πολέμου για την Ελλάδα και την Τουρκία.

