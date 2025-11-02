Τα ρεκόρ του φετινού Αυθεντικού Μαραθωνίου και το ATP Tour ενισχύουν τις τουριστικές επιδόσεις της πρωτεύουσας. Η πορεία μέχρι σήμερα.

«Σπριντ» αναμένεται να κάνει η τουριστική κίνηση της πρωτεύουσας τον Νοέμβριο με δύο μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις να φέρνουν στην χώρα πλήθος τουριστών. Ο αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας αλλά και η διοργάνωση ATP εκτιμάται ότι θα τροφοδοτήσουν με περισσότερους από 13.000 επισκέπτες την πρωτεύουσα, ενισχύοντας την ήδη καλή πορεία του προηγούμενου διαστήματος κι επισφραγίζοντας το γεγονός ότι η τόνωση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού μπορεί να κάμψει την εποχικότητα του κλάδου.

Τα φετινά ρεκόρ του Αυθεντικού Μαραθωνίου

Την ενισχυμένη τουριστική κίνηση χάρη στον Μαραθώνιο της Αθήνας επιβεβαιώνει ήδη ο αριθμός συμμετοχών ο οποίος φέτος έχει κατακτήσει νέο ρεκόρ. Σύμφωνα με τον ΣΕΓΑΣ, ο εφετινός Μαραθώνιος της Αθήνας, πέρα από τους εγχώριους δρομείς, θα φιλοξενήσει και επισκέπτες από τα 2/3 του πλανήτη. Συγκεκριμένα, από τις υπόλοιπες – πλην Ελλάδας – χώρες οι δρομείς που έχουν δηλωθεί να τρέξουν θα φτάσουν τις 10.574, έναντι 9.081 το 2024. Σημειωτέον ότι η επίδοση είναι καλύτερη του προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το προπανδημικό 2019 όταν είχαν τρέξει 10.230 αθλητές.

Στις δηλώσεις συμμετοχής μάλιστα εντοπίζονται αθλητές και αθλήτριες από 126 χώρες από όλες τις ηπείρους, Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Ωκεανία και Αμερική. Από το τη Χιλή μέχρι τον Καναδά, από την Ισλανδία έως τη Νότια Αφρική και από την Ιαπωνία ίσαμε τη Νέα Ζηλανδία.

Η αύξηση στους δρομείς εκτός Ελλάδας έχει καταγραφεί, και στις υπόλοιπες αποστάσεις. Στον αγώνα των 10 χλμ. φέτος έχουν δηλώσει ότι θα λάβουν μέρος 2.502, έναντι 2.324 το 2024 και 2.099 το 2019. Δηλαδή, από το 2019 μέχρι και φέτος, ο αριθμός των ξένων συμμετοχών παρουσιάζει αύξηση 19%.

Ομοίως και στα 5 χλμ., οι 1.492 του 2019 και οι 1.762 του 2024 αυξήθηκαν σε 1.851 στη φετινή διοργάνωση. Αύξηση δηλαδή που πλησιάζει το 24%

Τη μερίδα του λέοντος στον αγώνα του μαραθωνίου έχουν οι Ιταλοί με 1.320 αθλητές και αθλήτριες και έπονται Γαλλία με 1.139, Κύπρος με 959, ΗΠΑ με 864, Μ. Βρετανία με 790, Πολωνία με 754 και Γερμανία με 719. Όσο για τις πρώτες έξι χώρες σε συμμετοχές στα 10 χλμ. είναι η Κύπρος (815), η Ιταλία (228), η Γαλλία (180), η Γερμανία (134), Βρετανία (115) και οι ΗΠΑ (108). Συνολικά, σε όλες τις αποστάσεις του διημέρου οι χώρες με εγγραφές άνω των 1.000 είναι η Κύπρος με 2.630, η Ιταλία με 1.638, η Γαλλία με 1.409, οι ΗΠΑ με 1.053 και η Γερμανία με 1.050.

Υψηλές προσδοκίες από το διεθνές επαγγελματικό τουρνουά τένις

Πέρα από τον Μαραθώνιο βέβαια, αθλητικό χρώμα στην παλέτα του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας αναμένεται να ρίξει φέτος και μια ακόμη διοργάνωση, δίνοντας και νέα ώθηση στις αφίξεις. Ο λόγος για το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, το οποίο θα διοργανωθεί στην Αθήνα στο TELEKOM CENTER Athens.

Η διοργάνωση η οποία παρουσιάστηκε, πρόσφαττα από τον διευθυντή του τουρνουά, Djordje Djokovic, αδελφού του μεγάλου τενίστα Novak, παρουσία της υπουργού τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη, θα πραγματοποιηθεί 1-8 Νοεμβρίου. Σηματοδοτεί δε την επιστροφή του ATP Tour στην Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες.

Το τουρνουά αποτελεί την κορωνίδα μιας σειράς επαγγελματικών αγώνων που γίνονται φέτος στη χώρας μας και που συμπεριλαμβάνουν 30 τουρνουά ITF Futures και 7 Challengers. Με τον τρόπο αυτό διαφημίζει την χώρα σε όλους όσοι ασχολούνται συστηματικά με το τένις και στο κοινό που το παρακολουθεί από 130 χώρες. Σύμφωνα με τους αρμόδιους εξετάζεται το ενδεχόμενο η διοργάνωση να παραμείνει και για τα επόμενα χρόνια στην Αθήνα. Γεγονός που θα κριθεί ωστόσο από την επιτυχία του φετινού τουρνουά αντισφαίρισης, καθώς η ανάπτυξη του τένις έχει ακόμα δρόμο από άποψη υποδομών.

Όσο για το τουριστικό αποτύπωμα της εν λόγω διοργάνωσης και σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, αναμένεται να ξεπεράσει τα 2.500 άτομα μόνο στην πρωτεύουσα. Εκτιμήσεις βέβαια που χαρακτηρίζονται από κάποιους φειδωλές, ειδικά αν ληφθεί υπόψιν το τουριστικό και οικονομικό αποτύπωμα των περιοχών που μέχρι πρότινος φιλοξενούσαν τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Για παράδειγμα η Μπάνια Λούκα στο Σερβικό τομέα της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, όπου έχει γίνει η ίδια διοργάνωση, με βάση εκτιμήσεις του τοπικού δήμου, έκανε “ταμείο” πάνω από 25 εκατ. ευρώ. Με βάση, δε, τους διοργανωτές η υπεραξία που γεννήθηκε, τις μέρες που έτρεξε η διοργάνωση ξεπέρασε τα 32 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας παράλληλα ώστε η Μπάνια Λούκα να αναπτύξει την τουριστική της ταυτότητα.

Οι επιδόσεις μέχρι σήμερα

Η ώθηση αυτή έρχεται να προστεθεί στην αυξημένη τουριστική κίνηση του Σεπτεμβρίου, ενισχύοντας τις προσδοκίες για νέα τουριστικά ρεκόρ το 2025. Να θυμίσουμε ότι η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε σε 3,48 εκατ., αυξημένη κατά 5,4% σε σύγκριση με το 2024.

Την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων, φτάνοντας τα 7,0 εκατ. επιβάτες και σημειώνοντας αύξηση +9,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.