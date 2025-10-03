KLM: Με υψηλές πληρότητες κλείνει το 2025

Συνεχή παρουσία τα τελευταία 95 χρόνια έχει ο ολλανδικός αερομεταφορέας στη χώρα μας.

Με υψηλές πληρότητες και αντίστοιχες, αν όχι καλύτερες, με τις θεαματικές περσινές επιδόσεις αναμένεται να κλείσει το 2025 για την KLM, τον αερομεταφορέα που κλείνει φέτος 95 χρόνια παρουσίας στη χώρα μας. To παραπάνω ανέφεραν τα στελέχη της σε δημοσιογραφική εκδήλωση για την 95η παρουσία του ολλανδικού αερομεταφορέα στη χώρα μας επισημαίνοντας ότι η μακρόχρονη παρουσία της KLM Royal Dutch Airlines στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει τη σημασία της Αθήνας ως στρατηγικού προορισμού και επιβεβαιώνει τους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ολλανδία μέσα από τον κόσμο των αερομεταφορών.

Ισχυρές επιδόσεις για το 2025

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ο κ. Γιάννης Πανταζόπουλος, Regional Manager της AirFrance – KLM για Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο, στο περιθώριο εκδήλωσης για την 95η παρουσία της εταιρείας στη χώρα η κίνηση μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας είναι ανοδική και οι πληρότητες κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Ο λόγος είναι ότι η Ολλανδία αποτελεί πλέον και εκπαιδευτικό προορισμό για τους Έλληνες ενώ έχουν ενταθεί και οι επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Βάσει των όσων επεσήμανε, από την συνολική κίνηση μεταξύ των δύο χωρών, το 60% αφορά σε επαγγελματικά ταξίδια (Business). Ενισχυτικά σε αυτό λειτουργεί και ο ναυτιλιακός κλάδος καθώς πολλές ναυτιλιακές χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο Schiphol στο Άμστερνταμ, για να μεταφέρουν τα πληρώματά τους ανά τον κόσμο.

Η εταιρεία αυτή την περίοδο σχεδιάζει το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς ωστόσο ήδη έχει ισχυροποιήσει την παρουσία της στη χώρα μας με 4 απευθείας δρομολόγια θερινά και 3 χειμερινά. Συγκεκριμένα η εταιρεία συνδέει το διεθνές αεροδρόμιο του Άμστερνταμ με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, το Ηράκλειο, διατηρώντας μάλιστα ισχυρή παρουσία στην πρωτεύουσα με τρεις ημερήσιες πτήσεις από τον ΔΑΑ.

Διευρύνει το παγκόσμιο δίκτυο με πτήσεις μικρών και μεγάλων αποστάσεων

Το παγκόσμιο δίκτυο του αερομεταφορέα της Ολλανδίας περιλαμβάνει 161 δρομολόγια, 69 εξ αυτών σε πόλεις στην Ευρώπη και 92 προς τις λοιπές περιοχές του πλανήτη. Σημειωτέον ότι η KLM έχει πτήσεις και για «εξωτικούς» προορισμούς, κάτι που ενισχύει τη διείσδυσή της σε κοινά όπως αυτά της ναυτιλίας. Το τρέχον έτος, συγκεκριμένα το καλοκαίρι, ενίσχυσε περαιτέρω το δίκτυο της προσθέτοντας έξι νέες πτήσεις από τον κόμβο Schiphol συνδέοντας το Άμστερνταμ και με προορισμούς μεγάλων αποστάσεων προς το Σαν Ντιέγκο και το Τζόρτζταουν στη Γουιάνα. Τον Σεπτέμβριο δε ξεκίνησε και η πτήση προς Χαϊντεραμπάντ στην Ινδία. Στους νέους προορισμούς μικρών αποστάσεων του δικτύου της προστέθηκαν η Λιουμπλιάνα, το Έξετερ και το Μπιαρίτς.

Στις μακρινές διαδρομές που πραγματοποιεί η εταιρεία περιλαμβάνονται ήδη πτήσεις από το Άμστερνταμ προς το Λας Βέγκας, την Οσάκα, το Τόκιο Ναρίτα, το Έντμοντον και το Κέιπ Τάουν. Όσο για το δίκτυο της μικρών αποστάσεων, περιλαμβάνει επιπλέον πτήσεις προς το Μπέλφαστ, το Πόρτο, τη Βαρκελώνη, το Σπλιτ και την Κρακοβία.

Σταθερή παρουσία από το 1930

Να θυμίσουμε ότι η KLM Royal Dutch Airlines κλείνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην χώρα μας με την πρώτη της πτήση να έχει ξεκινήσει στις 2 Οκτωβρίου 1930. Τότε η Αθήνα είχε ενταχθεί επίσημα στο δίκτυο της, αρχικά ως ενδιάμεσος σταθμός στη διαδρομή από την Ολλανδία προς την Ανατολή.

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο από εκείνη την εποχή είναι ότι το 1931 ένα απλό εισιτήριο από το Άμστερνταμ προς την Αθήνα κόστιζε 316 φιορίνια∙ ποσό που αντιστοιχούσε περίπου σε εννέα εβδομαδιαίους μισθούς ενός λιμενεργάτη, ο οποίος τότε κέρδιζε μόλις 35 φιορίνια την εβδομάδα. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αθήνα εντάχθηκε στη γραμμή Άμστερνταμ–Κάιρο, μέσω Μασσαλίας και Ρώμης, και από τότε παραμένει σταθερό κομμάτι του παγκόσμιου δικτύου της KLM.