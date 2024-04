10 χρόνια Greek Maritime Golf Event στην Costa Navarino στις 5-8 Σεπτεμβρίου

Το κορυφαίο τουρνουά γκολφ για τη ναυτιλιακή κοινότητα Greek Maritime Golf Event, επιστρέφει για την 10η επετειακή χρονιά του, ανανεώνοντας το ετήσιο ραντεβού του με την ελληνική και παγκόσμια ναυτιλία, στις 5-8 Σεπτεμβρίου 2024, στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία

Διάκριση με τέσσερα βραβεία στα Sports Marketing Awards 2024!

Το κορυφαίο τουρνουά γκολφ για τη ναυτιλιακή κοινότητα Greek Maritime Golf Event, επιστρέφει για την 10η επετειακή χρονιά του, ανανεώνοντας το ετήσιο ραντεβού του με την ελληνική και παγκόσμια ναυτιλία, στις 5-8 Σεπτεμβρίου 2024, στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία.

Κορυφαία διοργάνωση γκολφ στην Ελλάδα

Το Greek Maritime Golf Event γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο τα 10 του χρόνια, καθώς κατάφερε για ακόμα μία χρονιά να ξεχωρίσει στον θεσμό των Sports Marketing Awards 2024, ως η καλύτερη διοργάνωση γκολφ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα απέσπασε 4 συνολικά βραβεία, 1 Gold βραβείο στην κατηγορία “Corporate Sport Event”, 1 Silver στην κατηγορία των ατομικών αθλημάτων και του γκολφ καθώς και 1 Silver και 1 Bronze για τις επιτυχημένες χορηγικές συνεργασίες της με τη Miele Hellas στα γήπεδα γκολφ της Costa Navarino και της Γλυφάδας.

Ο αναγνωρισμένος Έλληνας PGA golfer και διοργανωτής του τουρνουά με την Birdie Events, κ. Θάνος Καραντζιάς δήλωσε: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το ναυτιλιακό τουρνουά που διοργανώνουμε έχει καταφέρει μέσα σε αυτά τα χρόνια να αναπτυχθεί και να καταξιωθεί ως μια από τις κορυφαίες διοργανώσεις γκολφ στην Ελλάδα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς και συνεργάτες μας που βρίσκονται πάντα δίπλα μας, στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε το άθλημα του γκολφ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 5-8 Σεπτεμβρίου και τους προσκαλούμε όλους στην Costa Navarino για να γιορτάσουμε μαζί την 10η επετειακή διοργάνωση που θα είναι γεμάτη δράσεις και εκπλήξεις».

Αγωνιστική δράση στο Navarino Hills

Το Greek Maritime Golf Event θα συγκεντρώσει και φέτος περισσότερα από 80 ανώτατα στελέχη της ναυτιλίας που θα σχηματίσουν ομάδες, των τεσσάρων ατόμων. Οι γκολφέρ θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στα γήπεδα της Costa Navarino, σε έναν προορισμό που βρίσκεται στο Top 10 της λίστας των “Top 100 World Resorts” στον κόσμο και που έχει λάβει τη διάκριση του “World's Best Golf Venue” στα World Golf Awards 2023. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στα δύο signature γήπεδα 18 οπών, που έχουν σχεδιαστεί από τον δύο φορές πρωταθλητή Masters και θρύλο του Ryder Cup, José María Olazábal στο Navarino Hills, σε ένα ειδυλλιακό τοπίο με ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου.

Οι αγώνες

Οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν σε ομαδικό επίπεδο την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, στον αγώνα shotgun scramble στο International Olympic Academy Golf Course. Αντίστοιχα, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, θα λάβουν μέρος σε έναν αγώνα shotgun scramble που θα πραγματοποιηθεί στο The Hills Course.

Διακρίσεις για τους κορυφαίους

Οι ομάδες θα διεκδικήσουν τις τρεις πρώτες θέσεις στη γενική κατάταξη, ενώ θα υπάρξουν και ειδικές βραβεύσεις για τους παίκτες που θα σημειώσουν τις καλύτερες επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες Longest Drive και Closest to the Pin.

Κορυφαίες εταιρείες αναδεικνύουν τη διοργάνωση

Στο Greek Maritime Golf Event συμμετέχουν μερικές εκ των σπουδαιότερων ναυτιλιακών εταιρειών από την Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που στηρίζουν τη διοργάνωση.

Platinum Sponsor της διοργάνωσης είναι η IRI/The Marshall Islands Registry.

Gold Sponsors είναι οι Mainline Shipping Company και Marine Logistics.

Silver Sponsors είναι οι Arrow Hellas, DNV και Marine Tours.

Official Sponsor είναι το Teddy’s Speakeasy.

Official Supporter είναι το Εστιατόριο Ποσειδωνία.

Official Clothing Partner είναι η Under Armour.

Partners της διοργάνωσης είναι οι Messinian Nest, Mind the Ad, Karalis Beach Hotel, Skinos, La Cucina Italiana, Άθη Ρόδι και Daily Deli.

Auction Partners είναι οι Messinian Nest, PHEE και Kois Accommodation.

Audio Visual Partner είναι η Boo Productions.

Το Greek Maritime Golf Event, διοργανώνεται από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά.

Το Golf Production έχει αναλάβει το sports marketing agency of the year της ActiveMedia Group. Tο τουρνουά απευθύνεται αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης και τις μοναδικές στιγμές που θα ζήσουν οι γκολφέρ καθ’ όλη τη διάρκεια της, θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Πληροφορίες για το Greek Maritime Golf Event:

website: www.greekmaritimegolf.gr

e-mail: [email protected]