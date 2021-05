Αισιοδοξία στον τουριστικό κλάδο φέρνει το πράσινο διαβατήριο

Αναπτερώνονται οι ελπίδες του τουριστικού κλάδου μετά και τις θετικές εξελίξεις που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την υιοθέτηση ενός κοινού πιστοποιητικού εμβολιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώην πράσινο διαβατήριο νυν ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, πρωτεργάτης του οποίου υπήρξε η ελληνική κυβέρνηση, αναμένεται να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών και να δώσει ώθηση στον τουριστικό κλάδο, ο οποίος το 2018 εισέφερε άμεσα το 3,9% του ΑΕΠ της ΕΕ αντιπροσωπεύοντας το 5,1% του συνολικού εργατικού δυναμικού, δηλαδή περίπου 11,9 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Να θυμίσουμε ότι αργά το βράδυ της Πέμπτης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρήκαν τη χρυσή τομή για την υιοθέτηση του εν λόγω πιστοποιητικού λύνοντας τις δύο μέχρι πρότινος βασικές διαφωνίες που υπήρχαν - τα περιοριστικά μέτρα, τα οποία θα καλούνται να εφαρμόσουν οι κάτοχοι των πιστοποιητικών αλλά και την παροχή δωρεάν διαγνωστικών τεστ.

Για την συνέχεια αναμένεται το συμφωνηθέν κείμενο να υποβληθεί διαδοχικά στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και στην ολομέλεια του ΕΚ προς έγκριση, καθώς και στο Συμβούλιο. Κατόπιν έγκρισής του, το κείμενο θα τεθεί σε ψηφοφορία στην επόμενη σύνοδο της ολομέλειας του Κοινοβουλίου και να είναι έτοιμο προς χρήση στα τέλη Ιουνίου.

Το εν λόγω πιστοποιητικό θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ, αλλά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πολίτες τρίτων χωρών, υπό συγκεκριμένους όρους.

Το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID είναι δωρεάν, ασφαλές και προσβάσιμο σε όλους. Θα καλύπτει τον εμβολιασμό, τις εξετάσεις και την ανάρρωση, προσφέροντας διάφορες επιλογές στους πολίτες αλλά και θα σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βάσει μάλιστα των τεχνικών προδιαγραφών που συμφωνήθηκαν όπως ο κωδικός QR, το «EU Digital COVID certificate», σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, θα μπορεί να διαβάζεται και να επαληθεύεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποδέχονται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδονται σε άλλα κράτη-μέλη για άτομα που έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο εγκεκριμένο για χρήση στην ΕΕ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA). Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένα λίστα προς το παρόν περιλαμβάνει τα τα εμβόλια Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca και Janssen.

Ωστόσο εναπόκειται σε κάθε χώρα ξεχωριστά να αποφασίσει εάν θα δέχεται επίσης πιστοποιητικά από άλλα κράτη που έχουν εκδοθεί για εμβολιασμούς που διενεργούνται σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες έγκρισης έκτακτης ανάγκης.

Το νέο χαιρετίστηκε από διεθνείς και εγχώριους τουριστικούς φορείς. Εδώ και καιρό άλλωστε μια σαφής, απλή και εναρμονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση με την μορφή πιστοποιητικού χαρακτηριζόταν από πλήθος φορέων του τουρισμού (Airlines for Europe, Airports Council International EUROPE, Cruise Lines International Association, ECTAA, EFCO & HPA, The European Travel Commission, ETOA, The European Travel Retail Confederation, HOTREC, IAAPA, International Air Transport Association και The European Federation of Rural Tourism, ως δομικό συστατικό για την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ αλλά και την επανεκκίνηση του κλάδου με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο.

Στην περίπτωση της χώρα μας μάλιστα, αποτελούσε έναν από τους δύο βασικούς παράγοντες – ο δεύτερος είναι η πρόοδος των εμβολιασμών, για την θετική έκβαση της φετινής τουριστικής σεζόν. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν στο insider.gr ότι η υιοθέτησή του δεν αποκλείεται να αποτυπωθεί σύντομα στις κρατήσεις οι οποίες δείχνουν μεν να προοδεύουν, με αργούς όμως ρυθμούς και με χρονικό ορίζοντα από τον Ιούλιο κι έπειτα.

Σε κάθε περίπτωση όμως το ενδιαφέρον για την χώρα μας καταγράφεται έντονο γεγονός που αρχίζει να αποτυπώνεται σταδιακά και στις κρατήσεις κυρίως από χώρες όπως Γερμανία, Γαλλία και Αγγλία, καθώς κι από Αμερική και Μέση Ανατολή.

Ενδεικτικές από άποψη ενδιαφέροντος των ξένων τουριστών για διακοπές αλλά ελληνικά είναι οι αναζητήσεις της Google οι οποίες υπερδιπλασιάστηκαν τον Μάϊο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίστοιχα ενθαρρυντικά είναι και τα δεδομένα της European Travel Commission (ETC ) βάσει των οποίων περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους πολίτες (ποσοστό 56%) σκοπεύουν να ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι, με τη συντριπτική πλειοψηφία να επιλέγει να μετακινηθεί εντός της γηραιάς ηπείρου.

Ο στόχος για φέτος συνδυάζεται με το καλό σενάριο και προβλέπει την επίτευξη του 50% των εισπράξεων του 2019, η οποία θα προσδώσει 1% στο ΑΕΠ. Ωστόσο υπάρχουν κι εκείνοι που σημειώνουν ότι είναι νωρίς για εκτιμήσεις, τονίζοντας ότι η ανάκτηση του 40% του 2019 αποτελεί μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, δεδομένης και της υγειονομικής κατάστασης της χώρας η οποία αριθμούσε 2.020 νέα κρούσματα, 56 νεκρούς και 617 διασωληνωμένους την Παρασκευή.