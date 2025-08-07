COSMOTE TELEKOM: Με «όχημα» την τεχνολογία επενδύει διαχρονικά στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

Η COSMOTE TELEKOM επενδύει στρατηγικά στη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και τα υπερσύγχρονα δίκτυά της.

Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 3 εκατ. ευρώ, η COSMOTE TELEKOM προχωρά με σταθερά βήματα στην υλοποίηση ενός ευρύτατου πλάνου τεχνολογικής αναβάθμισης σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της χώρας, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής συνδυαστικά με τα υπερσύγχρονα δίκτυά της. Παράλληλα, συνεχίζει να στηρίζει τις πρωτοποριακές ανασκαφές στην Κέρο και στον βυθό των Αντικυθήρων με κορυφαίες λύσεις συνδεσιμότητας και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Μέσα από αυτές τις δράσεις, η COSMOTE TELEKOM επενδύει στρατηγικά όχι μόνο στην τεχνολογική πρόοδο, αλλά και στη διατήρηση, ανάδειξη και εξωστρέφεια της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας — γεφυρώνοντας παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Επενδύσεις 3 εκατ. ευρώ σε υποδομές Wi-Fi για 25 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την ενίσχυση της πολιτιστικής προβολής της χώρας, η COSMOTE TELEKOM έχει ήδη διαθέσει δωρεάν Wi-Fi σε 21 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας, επιλεγμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ακρόπολη, Κνωσός, Δελφοί, Αρχαία Ολυμπία, Επίδαυρος (Θέατρο & Ασκληπιείο), Δήλος, Δωδώνη, Σπιναλόγκα, Σούνιο, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Ακρόπολη Μυκηνών και Μουσείο, Αρχαία Κόρινθος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, Ελεύθερνα, Αρχαιολογικός χώρος Ακρωτηρίου Θήρας, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο και Αρχαιολογικό Μουσείο, Αρχαία Νεμέα και Μυστράς). Δωρεάν wi-fi αναμένεται να διατεθεί έως το τέλος του 2025 και σε σημεία όπως το Κάστρο Παλαμηδίου, το Φρούριο Επταπυργίου στη Θεσσαλονίκη, η Ακρόπολη της Λίνδου και οι Βασιλικοί τάφοι της Βεργίνας.

Πρωτοποριακές αρχαιολογικές ανασκαφές με τεχνολογίες αιχμής σε Κέρο και Αντικύθηρα

Η τεχνολογία αιχμής συναντά την προϊστορική έρευνα στις Κυκλάδες, μέσα από τη στήριξη της COSMOTE TELEKOM στο «The Cambridge Keros Project», ένα από τα πιο σύγχρονα αρχαιολογικά εγχειρήματα παγκοσμίως. Στην Κέρο και το Δασκαλιό, η εταιρεία ενισχύει τις ανασκαφές με ψηφιακό εξοπλισμό (drones, tablets, routers, powerbanks) και υψηλής ταχύτητας 5G συνδεσιμότητα, επιτρέποντας την αξιοποίηση τεχνικών όπως η 3D φωτογραμμετρία και η απομακρυσμένη επεξεργασία δεδομένων πεδίου. Η ανασκαφή έχει παρουσιαστεί μέσα από τη διεθνή παραγωγή της COSMOTE TV και του National Geographic, με τίτλο «Κέρος: Το Μυστήριο των Σπασμένων Ειδωλίων».

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο της πολύχρονης στήριξής της στην υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα του διάσημου ναυαγίου των Αντικυθήρων — μιας από τις πιο εμβληματικές αποστολές παγκοσμίως — η COSMOTE TELEKOM έθεσε σε λειτουργία εξειδικευμένη υποδομή 5G, επιτρέποντας τη ζωντανή μετάδοση εικόνας απευθείας από τον βυθό. Παράλληλα, η επιστημονική ομάδα εξοπλίζεται με τεχνολογία αιχμής, ενισχύοντας τη δυνατότητα μελέτης ενός από τα σπουδαιότερα τεχνολογικά επιτεύγματα της αρχαιότητας: του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, του πρώτου αναλογικού υπολογιστή της ανθρωπότητας.

COSMOTE CHRONOS: «Ψηφιακή» αναβίωση της Ακρόπολης

Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία μετασχηματίζει την πολιτιστική εμπειρία, η δωρεάν εφαρμογή COSMOTE CHRONOS για κινητές συσκευές αξιοποιεί την επαυξημένη (AR) και εικονική (VR) πραγματικότητα, σε συνδυασμό με δίκτυα 5G, για να «ζωντανέψει» τα μνημεία της Ακρόπολης. Καινοτομία της εφαρμογής αποτελεί η ψηφιακή βοηθός - ξεναγός «Κλειώ», που συνομιλεί με τον χρήστη σε πραγματικό χρόνο με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και δικτύου 5G, και απαντά σε περισσότερες από 14.000 ερωτήσεις σε ελληνικά και στα αγγλικά. Έτσι, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιηγούνται διαδραστικά και σε πραγματικό χρόνο στα σπουδαία μνημεία του Ιερού Βράχου, από όπου κι αν βρίσκονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

«Archaeostorytime»: Η ιστορία «δίπλα» στη νέα γενιά

Με στόχο να φέρει την αρχαιότητα πιο κοντά στη νέα γενιά, η COSMOTE TELEKOM παρουσιάζει στο TikTok τη σειρά «Archaeostorytime». Σε συνεργασία με τον αρχαιολόγο Θοδωρή Παπακώστα, η σειρά των 9 σύντομων επεισοδίων αφηγείται άγνωστες ιστορίες της ελληνικής αρχαιότητας με σύγχρονο και χιουμοριστικό τόνο. Κάθε επεισόδιο συνδέεται με δράσεις ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς της εταιρείας, προβάλλοντας πώς η τεχνολογία συνδέει δημιουργικά το παρελθόν με το παρόν.

Μέσα από τεχνολογίες αιχμής, ισχυρά δίκτυα 5G και υποδομές ψηφιακού μετασχηματισμού, η COSMOTE TELEKOM επαναπροσδιορίζει τη σχέση του κοινού με την ιστορία και τον πολιτισμό, χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.