Μασκ: Η Neuralink τοποθέτησε το πρώτο τσιπ εγκεφάλου σε άνθρωπο ασθενή

Η Neuralink εργάζεται εδώ και χρόνια σε ένα interface εγκεφάλου-υπολογιστή μέσω ασύρματων εμφυτευμάτων εγκεφάλου.

Το πρώτο της εμφύτευμα εγκεφάλου σε άνθρωπο ασθενή, πραγματοποίησε η εταιρεία Neuralink του Έλον Μασκ, σύμφωνα με δήλωση του εκκεντρικού δισεκατομμυριούχου την Δευτέρα.

«Ο πρώτος άνθρωπος έλαβε ένα εμφύτευμα από τη Neuralink χθες και αναρρώνει καλά», είπε ο Μασκ σε μια ανάρτηση στο X. «Τα αρχικά αποτελέσματα δείχνουν πολλά υποσχόμενη ανίχνευση ακίδας νευρώνων».

Η Neuralink εργάζεται εδώ και χρόνια σε ένα interface εγκεφάλου-υπολογιστή μέσω ασύρματων εμφυτευμάτων εγκεφάλου.

Θεωρητικά, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν τη γνωστική απόδοση και να βοηθήσουν άτομα που πάσχουν από απώλεια όρασης, κινητικές λειτουργίες ή είναι παράλυτοι.

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.

Initial users will be those who have lost the use of their limbs.

Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal.

— Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2024