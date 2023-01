Ποια σειρά ήταν η πρώτη σε παράνομα πειρατικά downloads το 2022 - Η πρώτη 10αδα

Την απάντηση στο ερώτημα δράκοι ή όρκς φαίνεται να έδωσαν οι πειρατές του ψηφιακού κόσμου, καθώς το House of the Dragon (HotD) βρέθηκε στην κορυφή με τα περισσότερα παράνομα πειρατικά downloads για το 2022, αφού «έσπασε» πολλαπλά νόμιμα ρεκόρ για το HBO και το HBO Max.

Την απάντηση στο ερώτημα δράκοι ή όρκς φαίνεται να έδωσαν οι πειρατές του ψηφιακού κόσμου, καθώς το House of the Dragon (HotD) βρέθηκε στην κορυφή με τα περισσότερα παράνομα πειρατικά downloads για το 2022, αφού «έσπασε» πολλαπλά νόμιμα ρεκόρ για το HBO και το HBO Max, επικρατώντας επί του βασικού αντιπάλου του, The Lord of the Rings: The Rings of Power, που προβαλόταν μάλιστα την ίδια χρονική περίοδο με τη σειρά του G.R.R.Martin.

Ξεπέρασε δε και επίσημα το Game of Thrones, του οποίου είναι πρέκουελ, που κατείχε την πρωτοκαθεδρία, ακόμα και αφού έχει ολοκληρωθεί το έπος στα Γουέτσερος.

Συγκεκριμένα, βάσει των στοιχείων του Torrent Freak που επικαλείται η αμερικανική ιστοσελίδα ψυχαγωγίας Screenrant, η πρώτη 10δα με τις σειρές που είχαν τα περισσότερα παράνομα downloads διαμορφώνεται ως εξής:

1. House of the Dragon (HBO)

2. The Lord of the Rings: The Rings of Power (Amazon Prime)

3. The Boys (Amazon Prime)

4. Moon Knight (Disney+)

5. Halo (Paramount+)

6. Obi-Wan Kenobi (Disney+)

7. The Book of Boba Fett (Disney+)

8. Stranger Things (Netflix)

9. She-Hulk: Attorney at Law (Disney+)

10. Andor (Disney+)

Όπως φαίνεται και από την λίστα, οι σειρές φαντασίας, υπερηρώων και επιστημονικής φαντασίας κυριάρχησαν στα ενδιαφέροντα των πειρατών, με την πλατφόρμα της Disney+ να δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς πέντε από τις 10 σειρές στη λίστα προβάλλονται στη πλατφόρμα του αμερικανικού κολοσσού.

Επίσης ενδιαφέρον αποτελεί πως μόνο το Stranger Things αποτέλεσε σειρά που δεν αποτελεί σήκουελ ή πρικουελ ή που να ανήκει σε ομάδα υπερηρώων, ενώ στη λίστα υπήρχαν και τρία πρέκουελ που διαδραματίζονται στον κόσμο του Πολέμου των Άστρων, αποδεικνύοντας πως υπάρχει ακόμα ζήτηση και ενδιαφέρον για το τί συμβαίνει στο σύμπαν της οικογένειας Σκαϊγουόλκερ.