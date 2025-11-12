Πόθεν έσχες - τεκμήρια διαβίωσης: Πώς θα τα εξουδετερώσετε μέχρι τέλος του έτους

Η φορο-παγίδα που κρύβεται στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και τα μυστικά των δηλώσεων γονικών παροχών και δωρεών στο myProperty. Πότε η εφορία δέχεται εκπρόθεσμες δηλώσεις γονικών παροχών.

Στην παγίδα του «πόθεν έσχες» αλλά και των «ψαλιδισμένων» τεκμηρίων διαβίωσης κινδυνεύουν να πιαστούν το 2026 οι φορολογούμενοι που απέκτησαν φέτος περιουσιακά στοιχεία όπως αυτοκίνητο, σπίτι, οικόπεδο τα οποία όμως δεν δικαιολογούνται και δεν καλύπτονται από τα εισοδήματα που έχουν αποκτήσει. Ωστόσο υπάρχει ακόμη χρόνος για να αποφύγουν οι φορολογούμενοι τις περιπέτειες με την εφορία.

Η λύση βρίσκεται στις χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές. Τα χρήματα δηλαδή που δωρίζουν οι γονείς στα παιδιά τους ή οι παππούδες στα εγγόνια τους. Ωστόσο, για να αποδείξει ο φορολογούμενος ότι εισέπραξε εντός του 2025 τέτοια ποσά, θα πρέπει η σχετική φορολογική δήλωση να έχει υποβληθεί εντός εξαμήνου από την είσπραξή τους μέσα στο 2025 ή το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η διαδικασία αυτή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ, είναι πολύ απλή και δεν κοστίζει στους φορολογούμενους καθώς για δωρεές χρημάτων μεταξύ των συγγενών της Α’ κατηγορίας από τους γονείς, τους παππούδες ή τις γιαγιάδες ισχύει αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ.

Τα «μυστικά»

Οι χρηματικές δωρεές σε συγγενείς της πρώτης κατηγορίας (σύζυγοι, παιδιά, γονείς, εγγόνια) μπορεί να είναι αφορολόγητες μέχρι 800.000 ευρώ αλλά κρύβουν παγίδες για δωρητές και δωρεοδόχους.

Ειδικότερα:

- Οι δηλώσεις που γίνονται για κάλυψη τεκμηρίων πρέπει να υποβληθούν ως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

- Οι γονικές παροχές έως 800.000 ευρώ είναι αφορολόγητες, εφόσον το ποσό μεταφερθεί τραπεζικά από τον λογαριασμό του δωρητή στον λογαριασμό του δωρεοδόχου.

- Αν ο γονέας καταθέσει μετρητά στο λογαριασμό του παιδιού, το αφορολόγητο δεν ισχύει και επιβάλλεται φόρος 10% από το πρώτο ευρώ. Παράδειγμα για κατάθεση μετρητών 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, ο φόρος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ.

- Δωρεές χρημάτων μεταξύ αδελφών, θείων και άλλων συγγενών φορολογούνται από το πρώτο ευρώ χωρίς αφορολόγητο όριο.

- Το ποσό της δωρεάς πρέπει να αιτιολογείται από τα εισοδήματα του δωρητή, καθώς η εφορία μπορεί να ελέγξει το «πόθεν έσχες» του.

- Στις μεταφορές μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή με επιταγή, δεν απαιτείται επισύναψη αποδεικτικών κατά την ηλεκτρονική υποβολή, ωστόσο η ΑΑΔΕ μπορεί να ζητήσει δικαιολογητικά σε επόμενο στάδιο.

- Σε περίπτωση μεταφοράς χρηματικού ποσού προς κοινό λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου με τρίτο πρόσωπο, η αποδεδειγμένη «χρήση» του χρηματικού ποσού της γονικής παροχής/δωρεάς από το τέκνο/δωρεοδόχο και όχι από το τρίτο πρόσωπο αποτελεί αντικείμενο ελέγχου. Στην περίπτωση που αποδεικνύεται η «χρήση» του χρηματικού ποσού από το τρίτο πρόσωπο, επιβάλλεται φόρος δωρεάς.

- Η ανάληψη χρηματικού ποσού από κοινό λογαριασμό από συνδικαιούχο αυτού, ο οποίος δεν έχει συνεισφέρει στον λογαριασμό και χρησιμοποιεί το χρηματικό ποσό για λογαριασμό του, θεωρείται δωρεά. Στην περίπτωση αυτή, η εφορία μπορεί να διενεργήσει έλεγχο, εάν διαπιστώσει ότι άτομο που συμμετέχει σε κοινό λογαριασμό κάνει ανάληψη ή μεταφορά ποσού σε άλλον λογαριασμό, ποσού το οποίο υπερβαίνει τη συνεισφορά του στον κοινό λογαριασμό. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον το ποσό είναι μεγάλο, μπορεί να θεωρηθεί δωρεά ή γονική παροχή. Τότε θα πρέπει να υποβληθεί σχετική δήλωση στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ, ώστε να φορολογηθεί ή να απαλλαγεί.

Δεκτές και εκπρόθεσμες γονικές παροχές

Η ΑΑΔΕ δέχεται πλέον και εκπρόθεσμες δηλώσεις γονικών παροχών ή δωρεών εφόσον πληρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις:

Η είσπραξη των χρημάτων να έχει γίνει πριν από τη δαπάνη, και

Τα ποσά να έχουν φορολογηθεί ή να εξαιρούνται από φόρο κεφαλαίου.

Αν η δήλωση υποβληθεί μέσα στο ίδιο έτος της δαπάνης, τα ποσά λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για τη μείωση της διαφοράς μεταξύ τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος.

Αν η δήλωση γίνει μετά το τέλος του έτους, τα ποσά μπορούν να ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον αποδεικνύεται η προγενέστερη είσπραξή τους και η νόμιμη προέλευσή τους.