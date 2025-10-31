Δωρεάν Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για σπουδαστές των σχολών της ΔΥΠΑ

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2025, στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Πειραιά, με σκοπό την ενημέρωση και τη διάθεση των πρώτων καρτών στους σπουδαστές.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στο πλαίσιο των κοινών δράσεών τους για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αγορά εργασίας, προχώρησαν σε μια νέα πρωτοβουλία συνεργασίας για τη δωρεάν διάθεση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων σε σπουδαστές των σχολών της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2025, στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Πειραιά, με σκοπό την ενημέρωση και τη διάθεση των πρώτων καρτών στους σπουδαστές.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στη στήριξη των νέων και στη διασύνδεση εκπαίδευσης, απασχόλησης και κοινωνικής συμμετοχής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τις δυνατότητες αξιοποίησής της, ενώ είχαν την ευκαιρία να την αποκτήσουν επί τόπου μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης, οι δύο φορείς επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συμμετοχή, την κινητικότητα και τις ευκαιρίες μάθησης και επαγγελματικής εξέλιξης των νέων, συμβάλλοντας παράλληλα στη σύνδεσή τους με την ευρωπαϊκή κοινότητα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για νέους ηλικίας 13 έως 30 ετών, καθώς προσφέρει προνόμια, εκπτώσεις και δυνατότητες συμμετοχής σε δράσεις εκπαίδευσης, πολιτισμού, τουρισμού και κινητικότητας σε 37 ευρωπαϊκές χώρες.

Στην Ελλάδα, υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση και τη διάθεσή της είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), με τη στήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης και του European Youth Card Association (EYCA).

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα και η Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 'Αννα Ροκοφύλλου, παρέδωσαν συμβολικά τις πρώτες Ευρωπαϊκές Κάρτες Νέων σε σπουδαστές των ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ, τονίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων και των προνομίων των νέων ανθρώπων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο οργανισμών, στόχος είναι περισσότεροι από 20.000 σπουδαστές των ΕΠΑΣ και ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ να αποκτήσουν δωρεάν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, αξιοποιώντας τα οφέλη της για την καθημερινότητά τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:

«Τρεις σκέψεις μου έρχονται στο μυαλό, γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η ημέρα. Η πρώτη και πιο σημαντική από όλες είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων δίνει στους σπουδαστές πολλές ευκαιρίες για νέες δυνατότητες, για εκπτώσεις σε μια σειρά υπηρεσιών που αφορούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις μεταφορές.

Ο δεύτερος λόγος είναι η συνεργασία μεταξύ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Για εμάς που έχουμε την ευθύνη αυτών των φορέων, είναι πολύ ωραίο να υπάρχει αυτή η ώσμωση, προκειμένου όλοι μαζί να μπορούμε να δώσουμε περισσότερα εφόδια, περισσότερες δυνατότητες στους νέους μας. Ο τρίτος λόγος είναι γιατί όλοι μας επενδύουμε σήμερα σε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, τους νέους μας, το μέλλον της Ελλάδας».

Από την πλευρά της, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σημείωσε:

«Οι νέοι, σήμερα, καλούνται να σχεδιάσουν το μέλλον τους σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και απαιτεί γνώσεις, ανθεκτικότητα, ευελιξία και δημιουργικότητα.

Η συνεργασία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης υπηρετεί ακριβώς αυτήν την κατεύθυνση.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων ανταποκρίνεται στην επιθυμία της νεολαίας να ταξιδέψει, να γνωρίσει, να κατανοήσει καλύτερα τον κόσμο και να συνδεθεί με την Ευρώπη στην πράξη και στηρίζει τη μάθηση, την κινητικότητα, την ανταλλαγή.

Η απόδοση της Κάρτας σε 20 εκπροσώπους της νέας γενιάς -σπουδάστριες και σπουδαστές της Επαγγελματικής Σχολής Πειραιά- μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα. Συμβολίζει την εμπιστοσύνη μας στις νέες και στους νέους και την πίστη μας ότι η γνώση, η εμπειρία και η εξωστρέφεια είναι οι πραγματικές εγγυήσεις κοινωνικής συνοχής και προόδου».

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, υπογράμμισε:

«Η συνεργασία μας με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνιστά ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των νέων ανθρώπων, που αποτελούν το πιο πολύτιμο κεφάλαιο της κοινωνίας μας.

Η ΔΥΠΑ, μέσα από τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρει, δίνει στους νέους τα εφόδια να εξελιχθούν, να αποκτήσουν δεξιότητες και να σταθούν με αυτοπεποίθηση στην αγορά εργασίας.

Με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, προσφέρουμε ένα πρόσθετο εργαλείο που ενισχύει την πρόσβαση σε ευκαιρίες, εμπειρίες και δικτυώσεις, μέσα σε μια Ευρώπη που στηρίζει έμπρακτα τη νεολαία της.

Η ΔΥΠΑ θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και όραμα, για να είναι στο πλευρό κάθε νέου ανθρώπου που κάνει τα πρώτα του βήματα στην επαγγελματική και προσωπική του πορεία».

Η Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 'Αννα Ροκοφύλλου, ανέφερε:

«Η σημερινή εκδήλωση είναι ένα ακόμα ορόσημο στη συνέχιση μιας επιτυχημένης συνεργασίας ανάμεσα στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τη ΔΥΠΑ.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης έχει ένα ξεκάθαρο στόχο: να σταθούμε δίπλα στη νέα γενιά με πράξεις, όχι μόνο με λόγια.

Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποκτά σήμερα ακόμα μεγαλύτερη σημασία, γιατί είναι ένα εργαλείο που ανοίγει δρόμους, προσφέρει ευκαιρίες, ενισχύει την κινητικότητα, δίνει κίνητρα για εξωστρέφεια και συμμετοχή».

Απευθυνόμενη στους σπουδαστές που πήραν την Κάρτα, τόνισε: «Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι πλέον στα δικά σας χέρια. Χρησιμοποιήστε την. Διεκδικήστε. Ταξιδέψτε. Δημιουργήστε δίκτυα. Μην περιμένετε "να έρθει η στιγμή". Εσείς δημιουργείτε τη στιγμή».