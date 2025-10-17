Ξεκινά η 7η συμπληρωματική πρόσκληση για το Μητρώο Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ

Από σήμερα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και ώρα 10:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη συμπλήρωση του Μητρώου Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ, σε ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν εξαντληθεί οι πίνακες κατάταξης.

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στις 23:59, με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των εκπαιδευτικών μονάδων της ΔΥΠΑ με αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, διάρκειας έως ενός διδακτικού έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet, ακολουθώντας τη διαδρομή:

gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες εκπαίδευσης → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ ή απευθείας μέσω του συνδέσμου εδώ.

Η ΔΥΠΑ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η ΔΥΠΑ λειτουργεί συνολικά:

50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας

7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ)

30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ)

6 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

2 εκπαιδευτικά κέντρα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι ΕΠΑΣ και οι ΠΕΠΑΣ εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, που συνδυάζει θεωρητική και εργαστηριακή μάθηση στη σχολή με πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με αμοιβή και ασφάλιση.

Το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτησή του, γεγονός που αποδεικνύει τη σύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ΕΠΑΣ, ΠΕΠΑΣ και ΣΑΕΚ στη διεύθυνση: https://schools.dypa.gov.gr