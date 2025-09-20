ΕΦΚΑ: Επιταχύνονται οι διαδικασίες απονομής συντάξεων με την ψηφιοποίηση των ενσήμων και το «ασφαλιστικό βιογραφικό»

Μέχρι σήμερα έχει σαρωθεί πάνω από το 60% των έγχαρτων καρτελών του ΕΦΚΑ με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του ασφαλιστικού υπερ-φορέα στον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό του. Βεβαίως, η ταχύτητα του έργου δεν είναι ίδια σ’ όλα τα ταμεία

Το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση 56 εκατ. σελίδων χαρτώου αρχείου του ΕΦΚΑ, που σήμερα βρίσκεται σε κούτες και προέρχεται από 28 τέως φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Η ψηφιοποίηση του αρχείου ενσήμων του ΕΦΚΑ θα αποτελέσει και την απαρχή της λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Φορέα και θα συμβάλει στην άμεση απονομή των συντάξεων.

Με το νέο ΟΠΣ οι συντάξεις θα εκδίδονται ταχύτερα, σε λιγότερες από τις 50 ημέρες που εκδίδονται σήμερα για τις απλές περιπτώσεις.

«Πονοκέφαλος» για τον ΕΦΚΑ συνιστούν οι περιπτώσεις ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση σε δύο ή και τρία ταμεία, καθώς η εξεύρεση και ταυτοποίηση των ενσήμων τους από κάθε ταμείο απαιτεί χρόνο και αν υπάρξει εμπλοκή σε ένα από αυτά, η έκδοση της σύνταξης μπορεί να καθυστερήσει πολύ.

Για τους μισθωτούς ασφαλισμένους μετά το 2001 υπάρχει ψηφιακό ασφαλιστικό βιογραφικό, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες ο ασφαλιστικός χρόνος ψηφιοποιείται για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους ταυτόχρονα.

Η ψηφιοποίηση των ενσήμων ξεκινά από το 1980 και μετά και περιλαμβάνει όλη την ασφαλιστική ιστορία και τις μεταβολές των εργαζομένων για μια 45ετία, καλύπτοντας ουσιαστικά όσους άρχισαν να κολλάνε τα πρώτα τους ένσημα από την ηλικία των 20 ετών.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου, εκκαθαρισμένου και αξιόπιστου αποθετηρίου ασφαλιστικής ιστορίας για εκατομμύρια ασφαλισμένους, ενισχύοντας την ταχύτητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στην απονομή συντάξεων και στη βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

Dashboard του Πολίτη

Εξάλλου μέσω της νέας πλατφόρμας «Dashboard του Πολίτη» οι ασφαλισμένοι έχουν στη διάθεσή τους πλήρη εικόνα του ασφαλιστικού τους βίου, των εισφορών, των οφειλών και των αιτήσεών τους, ενώ παρέχονται και προσωποποιημένες ειδοποιήσεις ή υπενθυμίσεις.

Ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι θα μπορούν με λίγα κλικ να κάνουν αιτήσεις, να λάβουν ειδοποιήσεις, να ενημερωθούν για τα ένσημά τους, να κλείσουν το ραντεβού τους με υπάλληλο και γενικά να έχουν πρόσβαση σε όποια προσωποποιημένη πληροφορία επιλέξουν. Η πρόσβαση πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και επιβεβαίωση με One Time Password (OTP). Ωστόσο, η είσοδος στην πλατφόρμα προϋποθέτει εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Με το Dashboard – myEFKA, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων:

Να αποκτούν άμεση πρόσβαση στην πλήρη ασφαλιστική τους ιστορία και σε όλα τα συναφή πιστοποιητικά.

Να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία των υποβληθέντων αιτήσεων και αιτημάτων τους.

Να εκδίδουν και να εκτυπώνουν άμεσα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας.

Να υποβάλλουν αιτήσεις για επιδόματα, παροχές ή τροποποιήσεις στοιχείων μέσω απλουστευμένων διαδικασιών.

Να παρακολουθούν τις εισφορές τους, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και να τις εξοφλούν μέσω της πλατφόρμας IRIS.

Να έχουν άμεση πρόσβαση σε ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων και σε στοιχεία αναπηρίας, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Επίσης η νέα εφαρμογή myEFKAmobile, διαθέσιμη σε App Store και Google Play, με όλες τις λειτουργίες του Dashboard προσαρμοσμένες στην οθόνη του κινητού ή του tablet τους.